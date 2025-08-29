Traktor statt Torte: Vater überrascht serbische Sängerin zum 40er! (FOTO)

Rada Manojlovic feierte ihren runden Geburtstag kürzlich im kleinen Kreis und wurde dabei von mehreren Überraschungen förmlich überwältigt.

Die serbische Turbo-Folk-Sängerin hatte eigentlich gar nicht mit einer Feier gerechnet, da sie in den Tagen zuvor durch zahlreiche Auftritte stark eingespannt war. Ihr Plan: den Geburtstag einfach zu verschlafen, später mit ihrer Schwester essen zu gehen und anschließend ihren Vater Rade im Dorf Cetereze zu besuchen.

Doch ihre Schwester Marija hatte andere Pläne. Sie organisierte heimlich eine Überraschungsparty in einem Restaurant nahe Požarevac, der Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks in Zentralserbien. Alle Gäste wurden zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. „Wir waren etwa zwanzig Personen, und Rada brach sofort in Tränen aus, als sie uns entdeckte“, verriet ein Gast der intimen Feier. Die liebevolle Dekoration aus Ballons und Blumen schuf eine märchenhafte Atmosphäre, während die Geburtstagstorte mit der humorvollen Aufschrift „Ich kann nicht altern, ich bin psychisch nicht bereit“ für weitere Freudentränen sorgte.

Vaters besonderes Geschenk

Der emotionale Höhepunkt folgte jedoch, als ihr Vater Rade sein Geschenk verkündete: einen Traktor der neuesten Generation. Was zunächst wie ein Scherz wirkte, entpuppte sich als ernsthaftes Präsent – ein vor langer Zeit gegebenes Versprechen, das der Vater nun einlöste. „Alle wissen, dass nur Rada einen Traktor fahren kann, also hat sie ihn von mir verdient! Sie hat es schon als Kind gelernt“, erklärte der sichtlich stolze Vater.

Die Verbindung zur Landwirtschaft ist für die Sängerin keine Seltenheit – Rada Manojlović stammt aus einer ländlichen Familie und hat sich trotz ihres Erfolgs in der Musikbranche ihre bodenständigen Wurzeln bewahrt. „Ich habe ihr versprochen, dass sie zum vierzigsten Geburtstag einen Traktor bekommen würde, und so war es auch. Ich werde ihn fahren, solange ich lebe, und danach kann sie weitermachen, wenn sie möchte.“ Zusätzlich schenkte er seiner Tochter selbstgebrannten Schnaps – weniger zum Eigenbedarf als vielmehr für Besucher, denn wie er selbst anmerkte: „Es ist bekannt, dass ich den besten Schnaps herstelle.“

Karriere zwischen Tradition und Moderne

Rada Manojlović, die seit über einem Jahrzehnt zur etablierten Riege der serbischen Turbo-Folk-Szene gehört, verbindet in ihrer Musik traditionelle Balkan-Elemente mit modernen Pop-Sounds. Besonders in Österreich hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut – regelmäßige Auftritte in Wien und anderen österreichischen Städten machen sie zu einer der bekanntesten serbischen Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum.

Radas Zeittheorie

Abseits der Geburtstagsfeier sorgte Rada Manojlović auf dem sozialen Netzwerk X mit ihren ungewöhnlichen Gedanken zum Thema Altern für Aufsehen. „In den letzten Tagen habe ich intensiv über das Alter und die Jubiläumszahl 40 nachgedacht“, teilte sie mit ihren Followern. Die Sängerin entwickelte dabei eine eigene Theorie zum Zeitempfinden: „Habt ihr bemerkt, wie oft über viele Prominente gesagt wird, ‚für sie scheint die Zeit stillzustehen, sie sehen jünger aus als sie sind‘?“

Ihre Schlussfolgerung ist ungewöhnlich: „Die Zeit steht tatsächlich still, oder besser gesagt, sie vergeht in der Realität viel langsamer und wir altern viel langsamer als die Geschwindigkeit, mit der diese Jahre angeblich vergehen.“ Für Rada entspricht ein Kalenderjahr in Wirklichkeit höchstens sechs bis acht Monaten des tatsächlichen Alterns. Sie vermutet hinter diesem vermeintlichen Zeitbetrug eine Absicht: „Vielleicht damit wir uns vor der Geschwindigkeit fürchten, mit der wir 40 und dann plötzlich 50, dann 60 Jahre alt werden, und Ängste entwickeln, weil das Leben angeblich so schnell vergeht.“

Die Sängerin ist überzeugt: „Wir sind definitiv nicht Menschen unseres Alters und physisch jünger, als es die offiziellen Kalender zeigen. Ich bin 40 geworden, aber ich fühle mich körperlich und sehe aus wie etwa 35, und ich denke, das ist mein reales Alter.“