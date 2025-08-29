Rapid im Topf der Giganten: Diese Gegner drohen im Europacup!

Die Einteilung für die Auslosung der Ligaphase der Conference League steht fest. Der SK Rapid Wien, als einziger österreichischer Vertreter im Wettbewerb, hat sich einen Platz in Lostopf eins gesichert. Ein verdienter Erfolg für die Hütteldorfer, die damit ihr Jubiläum mit dem Einzug in den Europacup krönen können.

Die Ziehung der Ligaphase findet bereits am Freitag, dem 29. August 2025, um 13 Uhr statt, direkt im Anschluss an die Europa-League-Auslosung. Wie im Vorjahr wird das Prozedere vollständig digital durchgeführt. Jeder Klub bekommt aus jedem der sechs Töpfe einen Gegner zugelost.

Spielplan fixiert

Die Teams werden jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele absolvieren. Der Spielplan der Conference-League-Ligaphase ist bereits fixiert: Der Auftakt erfolgt am 2. Oktober 2025, gefolgt vom zweiten Spieltag am 23. Oktober.

Die weiteren Termine sind für den 6. und 27. November sowie den 11. und 18. Dezember 2025 angesetzt. Insgesamt nehmen 36 qualifizierte Vereine an der Ligaphase teil, die nach dem neuen Format ausgetragen wird.

Sechs Lostöpfe

Topf 1 umfasst neben dem SK Rapid Wien auch die AC Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava und Legia Warschau.

In Topf 2 befinden sich Sparta Prag, Dynamo Kiew, Crystal Palace, Lech Posen, Rayo Vallecano und die Shamrock Rovers.

Topf 3 setzt sich zusammen aus Omonia Nikosia, dem 1. FSV Mainz 05, Racing Straßburg, Jagiellonia Bialystok, NK Celje und HNK Rijeka.

Topf 4 beinhaltet Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, AEK Athen, Aberdeen und FC Drita.

In Topf 5 wurden Breidablik, Sigma Olmütz, Samsunspor, Rakow Czestochowa, AEK Larnaka und KF Shkendija eingeordnet.

Topf 6 komplettieren BK Häcken, FC Lausanne-Sport, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, FC Noah und Shelbourne FC.