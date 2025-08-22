Rapid-Patzer in Ungarn: Stögers erste Pleite droht zum Albtraum zu werden

Defensive Patzer, fehlende Intensität und ein enttäuschter Trainer – Rapid Wien stolpert in Ungarn und muss nun im Heimspiel alle Kräfte mobilisieren.

Rapid muss nach der 1:2-Pleite im ETO Park von Győr am 21. August um den Conference-League-Aufstieg bangen. Die Hütteldorfer unterlagen im Playoff-Hinspiel gegen ETO FC Győr und machten es dem Gegner durch defensive Nachlässigkeiten unnötig leicht. Trainer Peter Stöger zeigte sich nach der ersten Saisonniederlage im neunten Pflichtspiel sichtlich enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft. „Es war nicht so die Körperspannung, die ich mir in so einem Spiel erwartet hätte“, kritisierte der Coach die fehlende Intensität seiner Spieler.

Besonders ärgerlich: Bei beiden Treffern des serbischen Torschützen Zeljko Gavric (46., 82. Minute) leisteten sich die Wiener haarsträubende Ballverluste und präsentierten sich in den Zweikämpfen viel zu passiv. Beim zweiten Gegentreffer durfte Gavric sogar ungestört Maß nehmen – von energischer Gegenwehr keine Spur. „Wir haben zum Teil Sachen gemacht, die wir so nicht besprochen hatten, haben es dem Gegner dann auch für die Tore einfach gemacht“, monierte Stöger die mangelnde taktische Disziplin.

Die Offensivbemühungen der Grün-Weißen kamen erst nach dem Seitenwechsel in Fahrt. Während in Durchgang eins kaum nennenswerte Angriffe zu verzeichnen waren, zeigte Rapid in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht. „In der zweiten Halbzeit war die Grundperformance viel besser. Wir haben viele Dinge okay gemacht, wie wir sie auch sehen wollten“, attestierte Stöger seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung. „Wir haben auch die klareren Chancen gehabt.“ Dennoch habe man den Gastgebern durch „Dinge, die wir nicht sehen wollen“ unnötige Möglichkeiten präsentiert.

Wurmbrand als Lichtblick

Als Hoffnungsträger entpuppte sich einmal mehr der eingewechselte Nikolaus Wurmbrand. Der 19-jährige Offensivspieler sorgte mit seinem Ausgleichstreffer in der 61. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 für Aufsehen und belebte mit seinen Tempodribblings und seiner engen Ballführung das Angriffsspiel der Gäste spürbar. „Ich freue mich natürlich, aber es hat im Endeffekt nicht viel gebracht“, blieb der Youngster trotz seines Treffers selbstkritisch. „Wir haben die Chancen vom Gegner und auch die Gegentore selbst verschuldet.“ Laut Stöger fehlt dem Talent derzeit noch die Kraft für einen 90-Minuten-Einsatz.

Hoffnung auf Rückspiel

Trotz der Niederlage blicken die Rapidler optimistisch auf das Rückspiel im heimischen Allianz Stadion. „Zuhause sind wir immer eine Macht, spielen immer richtig gut, und ich glaube, dass wir, wenn wir aus den Fehlern heute lernen, nächste Woche richtig gute Chancen haben weiterzukommen“, zeigte sich Wurmbrand kämpferisch. Auch Stöger gibt sich zuversichtlich: „Das Ergebnis können wir drehen. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir das in Wien drehen werden.“ Vor dem entscheidenden Rückspiel steht für die Hütteldorfer am Sonntag, 24. August, um 17 Uhr noch das Bundesliga-Duell beim WAC in Wolfsberg auf dem Programm.

Die Niederlage beendete eine beeindruckende Serie der Hütteldorfer, die zuvor acht Pflichtspiele in Folge ungeschlagen geblieben waren. Die Effizienz der Ungarn vor dem gegnerischen Tor war bemerkenswert, doch Stöger konzentrierte sich in seiner Analyse vor allem auf die eigenen Defizite. „Dass es die erste Niederlage ist nach neun Spielen, ist nicht das große Thema, das ist auch nicht, was mich so wahnsinnig beschäftigt“, betonte der Trainer.

„Es beschäftigt mich eher, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit vom Auftreten her nicht so bestimmend waren, wie wir das gerne gehabt hätten.“