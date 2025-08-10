Rapid bricht Sturm-Fluch – Hütteldorfer Doppelschlag lässt Stadion beben

Rapid Wien setzte sich in der zweiten Runde der österreichischen Bundesliga knapp mit 2:1 gegen Sturm Graz durch – allerdings auswärts in der Merkur-Arena. Der Auswärtssieg bedeutet für die Hütteldorfer einen wichtigen Erfolg im Kampf um die vorderen Tabellenplätze. Die Grün-Weißen zeigten vor den Sturm-Fans eine kämpferische Leistung und drehten einen Rückstand in einen 2:1-Auswärtserfolg gegen den amtierenden Meister aus der Steiermark.

Das Ergebnis dürfte bei den Rapid-Anhängern für besondere Erleichterung sorgen, nachdem die Mannschaft in den vergangenen Duellen gegen die Grazer oft das Nachsehen hatte. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel – nach dem 1:0-Auftakterfolg gegen Blau-Weiß Linz – stehen die Wiener nun mit sechs Punkten an der Tabellenspitze der neuen Bundesliga-Saison 2025/26.

Sturm Graz, das in der ersten Runde noch 2:0 beim LASK gewonnen hatte, musste damit die erste Niederlage der jungen Saison hinnehmen. Für Rapids Trainer und die Mannschaft ist der Erfolg in Graz ein wichtiges Zeichen für die eigenen Ambitionen in der laufenden Spielzeit.