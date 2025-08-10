Mars-Wunder: Rover fängt gestochen scharfes Panorama in Rot und Blau

Der NASA-Rover Perseverance hat ein beeindruckendes 360-Grad-Panorama vom Mars zur Erde gefunkt, das zu den schärfsten Aufnahmen seiner bisherigen Mission zählt.

Das aus 96 Einzelbildern zusammengesetzte Mosaik entstand am 26. Mai 2025 am Standort Falbreen und profitierte von außergewöhnlich klaren Sichtverhältnissen. Dank des nahezu staubfreien Himmels konnten sogar Hügel in bis zu 65 Kilometer Entfernung festgehalten werden, wie das Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena mitteilte. Die Aufnahme wurde mit dem hochauflösenden Mastcam-Z-Instrument erstellt.

Die Wissenschaftler veröffentlichten das Panorama in zwei Varianten: eine mit verstärkten Farben, die den Marshimmel in täuschendem Blau zeigt und den Kontrast zwischen Terrain und Himmel gezielt steigert, und eine naturgetreue Version mit dem charakteristischen rötlichen Himmel. „Die staubfreie Atmosphäre ermöglicht einen ungetrübten Blick auf die umliegende Landschaft“, erläuterte Jim Bell von der Arizona State University in Tempe, der als Hauptforscher für das Kamerainstrument verantwortlich zeichnet.

Geologische Besonderheiten

Besonders fasziniert sind die Wissenschaftler von einem markanten Felsbrocken, der etwa 4,4 Meter vom Rover entfernt auf einer Sandwelle zu „schweben“ scheint. Geologen vermuten, dass der Stein durch einen Erdrutsch, Wasserströmung oder Wind an seinen jetzigen Standort gelangte – und zwar bevor sich die Sandformation bildete, auf der er nun ruht.

Das Panorama zeigt auch einen hellen kreisförmigen Fleck – die Spur der 43. Gesteinsabrasion, die Perseverance mit seinem Bohrwerkzeug durchgeführt hat. Das diamantbesetzte Schleifwerkzeug legte dabei einen 5 Zentimeter breiten Bereich frei, um die mineralogische Zusammensetzung unter der staubbedeckten Oberfläche zu untersuchen, bevor die Forscher entscheiden, ob eine Kernprobe entnommen werden soll.

Auf den Aufnahmen sind zudem die charakteristischen Reifenspuren des Rovers zu erkennen, die zur vorherigen Untersuchungsstation führen, sowie eine markante Grenzlinie zwischen zwei geologischen Formationen. Die nähergelegenen, helleren Gesteine weisen einen hohen Anteil des Minerals Olivin auf, während die dunkleren, weiter entfernten Felsformationen als deutlich älter eingestuft werden und Tonmineralien enthalten.

Der Rover Perseverance wird vom NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena im Rahmen des Mars-Erkundungsprogramms gesteuert. Das für diese Panoramaaufnahmen entscheidende Mastcam-Z-Instrument wurde in Zusammenarbeit mit der Arizona State University in Tempe und Malin Space Science Systems in San Diego entwickelt und wird von diesen Einrichtungen betrieben.

„Faszinierende Bilder wie jene aus Falbreen, die unser Rover Perseverance geliefert hat, sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir künftig mit eigenen Augen sehen werden.

Die bahnbrechenden Missionen der NASA, beginnend mit Artemis, werden eine unaufhaltsame Entwicklung einleiten, um die bemannte Weltraumforschung bis zur Marsoberfläche voranzutreiben“, betonte Sean Duffy, der amtierende NASA-Administrator.

Falbreen-Standort

Das Forschungsteam hat ein besonderes Augenmerk auf den Standort Falbreen gerichtet, da es sich vermutlich um eines der ältesten Gebiete handelt, die der Rover je erkundet hat – möglicherweise sogar älter als der Jezero-Krater selbst. Diese Einschätzung macht das Gebiet besonders wertvoll für die Erforschung der frühen Marsgeschichte.