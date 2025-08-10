Drei Tote bei Bluttat: Polizei jagt Luxus-Gangster mit Kontakten zur Staatsspitze

Blutiger Mittag in Gnjilane: In einem Café fallen tödliche Schüsse, drei Menschen sterben. Der flüchtige Verdächtige ist kein Unbekannter – weder für die Polizei noch für Kosovos Elite.

In der kosovarischen Stadt Gnjilane kam es gegen Mittag zu einer blutigen Gewalttat. Gegen 12:30 Uhr fielen in einem Café nahe des Gemeindegebäudes in der Ibrahim Rugova Straße Schüsse. Zwei Männer – Vater und Sohn aus einer in der Region bekannten Goldschmiedefamilie – wurden dabei getötet. Ein weiterer Schwerverletzter erlag später im örtlichen Krankenhaus seinen Verletzungen, wodurch die Zahl der Todesopfer auf drei anstieg.

📍 Ort des Geschehens

Bei den Opfern handelt es sich um Smajl Ahmeti (67 Jahre) und seinen Sohn Driton Ahmeti (37 Jahre), beide aus der traditionsreichen Goldschmiedefamilie Ahmeti, die seit Jahrzehnten in der Gjilan-Region tätig ist. Die Familie betreibt mehrere Juweliergeschäfte in der Stadt und gilt als angesehene Geschäftsfamilie. Das dritte Todesopfer ist ein 48-jähriger Mann, der als unbeteiligter Gast zum Zeitpunkt der Tat im Café anwesend war.

Die Goldschmiedefamilie Ahmeti ist in der Region für ihre handwerkliche Tradition bekannt und verfügt über ein Netzwerk von Geschäftsbeziehungen. Ermittler prüfen derzeit, ob geschäftliche Streitigkeiten das Motiv für die Tat gewesen sein könnten. Zeugen berichteten, dass der Täter gezielt auf die beiden Familienmitglieder zuging, bevor er das Feuer eröffnete.

Großfahndung läuft

Die kosovarische Polizei hat eine Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter eingeleitet. Es handelt sich um Mefail Shkodra, der den Ermittlern bereits aus früheren Verfahren bekannt ist. Die Behörden haben die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Suche nach dem flüchtigen Verdächtigen aufgerufen.

Shkodra war erst Ende Juni vergangenen Jahres gemeinsam mit seinem Sohn Edonis festgenommen worden. Damals warfen ihm die Ermittler vor, ein Opfer unter Druck gesetzt und bedroht zu haben, wodurch ein Schaden von mehr als 600.000 Euro entstanden sein soll.

Verdächtiger Lebensstil

Bei der damaligen Polizeiaktion wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, darunter drei Fahrzeuge, Motorräder, Waffen samt Munition, Bargeld in Euro sowie diverse Dokumente. In sozialen Netzwerken präsentiert sich Shkodra mit einem ausgesprochen luxuriösen Lebensstil.

Seine Profile zeigen ihn mit teuren Uhren, Luxusautos und Designerkleidung. Bemerkenswert sind auch Fotos, auf denen der Verdächtige in Gesellschaft hochrangiger kosovarischer Politiker zu sehen ist – darunter die Staatspräsidentin Vjosa Osmani mit ihrem Ehemann Prindoni sowie der amtierende Ministerpräsident Albin Kurti.