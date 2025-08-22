Psycho-Krieg in der Formel 1: So manipulierte Verstappen seinen Rivalen

Hinter den Kulissen des Formel-1-Thrillers 2021 herrschte eisige Stimmung. Verstappens ehemaliger Betreuer enthüllt nun die psychologischen Kriegsspiele gegen Hamilton.

Das erbitterte Duell zwischen Verstappen und Hamilton in der Formel-1-Saison 2021 hat sich tief in die Motorsportgeschichte eingebrannt. Schon vor dem dramatischen Showdown lieferten sich die beiden Ausnahmepiloten packende Zweikämpfe auf der Strecke. Doch auch abseits des Asphalts wurde mit harten Bandagen gekämpft, wie Bradley Scanes, der von 2020 bis 2023 als Betreuer an Verstappens Seite stand, jetzt im „High Performer“-Podcast enthüllte.

Der Performance Coach und Physiotherapeut, der Verstappen während dessen ersten drei WM-Titel bis Ende 2023 begleitete, schildert die Atmosphäre bei den entscheidenden Rennen: „Der Druck war enorm, die Spannung greifbar. Ich erinnere mich an Brasilien, das war drei Rennen vor Schluss, unsere Boxen waren nebeneinander, die Hospitality-Bereiche waren Seite an Seite. Niemand hat den anderen angesehen, keiner hat mit dem Gegner ein Wort gewechselt„, erzählte Scanes nun.

Bekanntlich sicherte sich der Niederländer den WM-Titel erst beim kontroversen Saisonfinale in Abu Dhabi, nachdem Rennleiter Michael Masi eine viel diskutierte Safety-Car-Entscheidung getroffen hatte, die Verstappen zum entscheidenden Überholmanöver gegen den Mercedes-Star verhalf.

Mentale Kriegsspiele

In seinen Podcast-Ausführungen ging Scanes detailliert auf die mentalen Kriegsspielchen ein, die er gemeinsam mit seinem Schützling gegen Hamilton einsetzte. Der siebenfache Champion habe nach den Sessions im Cooldown-Room (Ruheraum nach dem Rennen) regelmäßig Zeit geschunden, seine Frisur zurechtgemacht und Kleidung gewechselt, wodurch die anderen Fahrer stets warten mussten.

„Also haben wir irgendwann angefangen, selbst jedes Stück der Ausrüstung zu wechseln, ganz bewusst langsam. So musste plötzlich Lewis auf Max warten. Es war ein Machtspiel, um zu zeigen: Wir übernehmen jetzt das Kommando„, schilderte Scanes.

Diese psychologischen Taktiken waren Teil von Scanes‘ ganzheitlichem Ansatz, der neben körperlichem Training auch gezielte Maßnahmen zur mentalen Resilienz umfasste. Ziel war es, Verstappen optimal auf Drucksituationen vorzubereiten und entscheidende psychologische Vorteile zu schaffen.

Intensive Saison

Die emotionale Achterbahnfahrt der Saison hinterließ auch bei Verstappens Betreuer tiefe Eindrücke: „Die Saison war eine einzige Achterbahnfahrt. Bei manchen Rennen dachte ich: ,Wir werden die WM gewinnen.´ Und dann gab es auf einmal wieder Situationen, in denen wir mit dem Rücken zur Wand standen. Wir haben vier der letzten fünf Grands Prix nicht gewonnen, hatten arg zu kämpfen“, resümierte der ehemalige Verstappen-Vertraute.

„Die Saison 2021 war die wohl intensivste Erfahrung, die ich je gemacht habe im Berufsleben, das war unfassbar intensiv. Ich saß erste Reihe fußfrei, als diese zwei herausragenden Racer gegeneinander antraten. Sie waren dem Rest des Feldes haushoch überlegen, lagen meist innerhalb von einer Sekunde“, führte Scanes weiter aus.

„Beide Fahrer hätten es verdient gehabt, den Titel zu gewinnen. Klar, ich bin voreingenommen und finde, dass wir es ein bisschen mehr verdient haben“, betonte Scanes.

Nach dem Ende der erfolgreichen Zusammenarbeit zog sich Scanes Ende 2023 aus dem Formel-1-Zirkus zurück, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, nachdem er Verstappen durch dessen erste drei Weltmeistertitel begleitet hatte.