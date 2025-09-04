Neue Betrugsmasche in Österreich: Gefälschte Google-SMS im Umlauf

In Österreich kursiert derzeit eine neue Betrugsmasche per SMS, die es gezielt auf Nutzerinnen und Nutzer von Google-Diensten abgesehen hat. Mehrere Betroffene berichten, innerhalb kurzer Zeit gleich mehrere Nachrichten von der Telefonnummer 0720607049 erhalten zu haben.

Der Inhalt der SMS ist stets ähnlich aufgebaut: Es wird behauptet, dass ein unbekanntes Gerät mit dem Google Authenticator des Empfängers verknüpft wurde. Um das vermeintliche Sicherheitsproblem zu beheben, werden Betroffene aufgefordert, sich sofort unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

Warnung vor Fake-SMS

Experten und Nutzer schlagen Alarm: Bei der Telefonnummer handelt es sich nicht um eine offizielle Google-Hotline, sondern um eine Falle von Betrügern. Wer dort anruft, läuft Gefahr, persönliche Daten preiszugeben oder in weitere Betrugsversuche verwickelt zu werden.

FOTO: Screenshot

Ein Betroffener berichtet: „Nach kurzem Überprüfen meines Gmail-Kontos konnte ich bestätigen, dass keine unbekannten Geräte angemeldet sind. Auf keinen Fall anrufen – im Zweifel immer den offiziellen Google-Support kontaktieren.“

So erkennen Sie die Betrugs-SMS

Die Absendernummer ist eine österreichische Rufnummer ( 0720-Vorwahl ), jedoch nicht von Google.

), jedoch nicht von Google. Es wird Druck aufgebaut : „Kontaktieren Sie uns umgehend.“

: „Kontaktieren Sie uns umgehend.“ Google selbst verschickt keine SMS mit Telefonnummern zur Kontaktaufnahme.

Verhalten im Ernstfall

Keine Rückmeldung an die angegebene Nummer.

an die angegebene Nummer. SMS löschen und gegebenenfalls als Spam melden.

und gegebenenfalls als Spam melden. Den eigenen Google-Account über die offizielle Website überprüfen: https://myaccount.google.com/