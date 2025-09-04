Mann stürzt von Balkon und stirbt!

Tragisches Unglück in der Steiermark: Ein 64-Jähriger stürzte von seinem Balkon mit ungewöhnlich niedrigem Geländer in den Tod. Die Ursache bleibt rätselhaft.

Ein 64-jähriger Mann aus der Steiermark kam bei einem Balkonsturz ums Leben. Seine frühere Lebensgefährtin entdeckte den Mann gegen 9.00 Uhr leblos unterhalb des Balkons und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Für den Verunglückten kam jedoch jede Hilfe zu spät – der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Unzureichende Sicherung

Laut Polizeiangaben ist der Balkon mit einem vergleichsweise niedrigen Geländer von nur etwa 90 Zentimetern Höhe gesichert. Nach österreichischen Bauvorschriften sollten Balkongeländer mindestens 100 Zentimeter hoch sein, bei neueren Bauten sogar 110 Zentimeter. Das betroffene Geländer lag damit deutlich unter den heute geltenden Sicherheitsstandards.

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat eine Obduktion angeordnet, da ein medizinischer Notfall als Auslöser für den tödlichen Sturz nicht ausgeschlossen werden kann. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch.

Seltene, aber tödliche Unfälle

Balkonstürze zählen zu den seltenen, aber oft tödlichen häuslichen Unfällen. In der Steiermark ereignen sich pro Jahr durchschnittlich zwei bis drei entsprechende Vorfälle, bei denen medizinische Notfälle wie Herzinfarkt oder Schlaganfall häufig als Auslöser gelten.