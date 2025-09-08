Kassierer entlarvt Falschgeld-Duo – Polizei schnappt Slowaken

Aufmerksamer Kassierer durchkreuzt Betrugsversuch mit Falschgeld. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest, nachdem eine gefälschte 50-Euro-Note entdeckt wurde.

Ein Kassierer bemerkte zunächst das auffällige Verhalten der Verdächtigen und wurde misstrauisch. Bei genauerer Prüfung stellte er fest, dass dem Geldschein die üblichen Sicherheitsmerkmale fehlten. Die gefälschte 50-Euro-Note wurde daraufhin eingezogen.

Verdächtige festgehalten

Die beiden Verdächtigen wurden bis zum Eintreffen der Polizei in den Büroräumen des Geschäfts festgehalten. Die Beamten nahmen schließlich einen 33-Jährigen und eine 36-jährige slowakische Staatsangehörige fest. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Landeskriminalamt übernommen.

Häufung von Falschgeld-Fällen in Wien

Der aktuelle Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle in der Bundeshauptstadt ein. Laut aktuellen Polizeiberichten werden in Wien vermehrt gefälschte 50-Euro-Scheine im Umlauf festgestellt, wobei insbesondere Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte im Fokus der Täter stehen. In einem ähnlichen Fall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wurden kürzlich zwei Verdächtige nach einem Betrugsversuch festgenommen, wobei die Polizei insgesamt 26 gefälschte 50-Euro-Scheine sicherstellte.

Die Polizei empfiehlt Kassierern und Geschäftsinhabern, Banknoten nach dem Prinzip „Fühlen–Sehen–Kippen“ zu prüfen. Fälschungen sind häufig an fehlenden oder schlecht nachgemachten Sicherheitsmerkmalen wie dem Hologrammstreifen, dem Wasserzeichen oder der Smaragdzahl zu erkennen. Insbesondere 50-Euro-Scheine sind laut aktuellen Statistiken am häufigsten von Fälschungen betroffen.