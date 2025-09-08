Putins Raketen-Offensive: 2.500 Präzisionswaffen gegen NATO geplant

Der Kreml rüstet massiv auf – und hat dabei offenbar nicht nur die Ukraine im Visier. Tausende neue Präzisionswaffen sollen Teil einer bedrohlichen Langzeitstrategie sein.

Russland plant für das kommende Jahr eine drastische Ausweitung seiner Rüstungsproduktion. Nach Angaben des stellvertretenden Leiters des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadim Skibitski, sollen 2025 nahezu 2.500 Hochpräzisionsraketen hergestellt werden – darunter Marschflugkörper sowie ballistische und hypersonische Raketensysteme. Bemerkenswert dabei: Diese Aufrüstungsoffensive zielt laut Skibitski nicht allein auf den Krieg gegen die Ukraine ab, sondern ist Teil einer langfristigen Strategie, mit der sich Moskau auf einen möglichen Konflikt mit der NATO bis zum Jahr 2030 vorbereitet.

Die Rüstungspläne des Kremls beschränken sich jedoch nicht nur auf Raketensysteme. Wie Skibitski in einem Interview mit Ukrinform (ukrainische Nachrichtenagentur) erläuterte, das vom Kyiv Independent aufgegriffen wurde, umfasst das russische Aufrüstungsprogramm bis Ende 2025 auch die Produktion von 57 Kampfflugzeugen, knapp 250 modernen T-90M-Panzern, 1.100 gepanzerten Transportfahrzeugen der Typen BTR-3 und BTR-82A sowie 365 Artilleriesystemen.

Strategische Schwerpunkte

Der Geheimdienstoffizier identifizierte drei strategische Schwerpunkte in der russischen Raketenentwicklung: die Steigerung der Reichweite, die Verbesserung der Präzision und die Erhöhung der Wirksamkeit der Gefechtsköpfe. Diese Entwicklungslinien deuten nach Einschätzung des ukrainischen Geheimdienstes auf eine beunruhigende langfristige Perspektive hin, die über den aktuellen Konflikt hinausreicht.

Während für Angriffe auf ukrainische Ziele bereits ein bestimmter Kampfradius ausreiche, erfordere die Vorbereitung auf einen möglichen Konflikt mit dem westlichen Verteidigungsbündnis deutlich größere Reichweiten, erklärte Skibitski.

Genau diese erweiterten Fähigkeiten würden nun systematisch in die russischen Raketenprogramme integriert.

Produktionsgrenzen werden sichtbar

Unabhängige Rüstungsanalysten bestätigen die grundsätzliche Einschätzung einer intensivierten russischen Militärproduktion. Bei den modernen T-90M-Kampfpanzern produziert Russland derzeit etwa 280 Exemplare jährlich und soll bis 2025 insgesamt rund 1.500 Panzer ausliefern. Experten warnen jedoch vor den Grenzen dieser Aufrüstung: Die Produktion stößt mittelfristig an die Kapazitätsgrenzen der vorhandenen Lagerbestände sowjetischer Panzer, was ab 2026 zu einem deutlichen Rückgang der Auslieferungen führen dürfte.

Internationale Militärexperten weisen zudem darauf hin, dass Russland zwar seine Rüstungsproduktion erfolgreicher hochgefahren hat als Europa und damit einen strategischen Vorsprung besitzt, jedoch insbesondere bei der Raketenproduktion weiterhin stark von westlichen Komponenten abhängig ist. Diese Abhängigkeit erhöht nicht nur die Kosten, sondern begrenzt auch die geplante Ausweitung der Raketenfertigung erheblich.