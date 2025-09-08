„Autos halten für mich“ – Tödlicher Irrtum am Schulweg

Auf dem Zebrastreifen lauert die Gefahr: Jeder sechste Schulwegunfall in Oberösterreich ereignete sich genau dort, wo Kinder eigentlich sicher sein sollten.

Jeder sechste Schulwegunfall in Oberösterreich ereignete sich im vergangenen Jahr auf einem Zebrastreifen – bei insgesamt 73 registrierten Vorfällen. Diese Zahl liegt leicht unter dem Vorjahreswert und entspricht dem bundesweiten Trend, wonach die Schulwegunfälle nach mehreren Jahren des Anstiegs 2024 wieder zurückgingen. Positiv: Es gab keinen tödlichen Schulwegunfall in Oberösterreich. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung betonen Fachleute, dass das Training des Schulwegs mit Kindern nicht intensiv genug sein kann. Besonders problematisch: Viele Kinder überschätzen ihre Fähigkeiten im Straßenverkehr erheblich.

Eine ÖAMTC-Umfrage zeigt, dass sich Schulanfänger meist als „sicher“ oder sogar „sehr sicher“ im Verkehr einschätzen, obwohl ihr Wissen deutliche Lücken aufweist. Während die meisten Kinder das Links-rechts-links-Schauen beherrschen, wurden wichtige Sicherheitsaspekte wie Blickkontakt mit Autofahrern oder korrektes Verhalten an Ampeln und Bushaltestellen nur selten erwähnt.

⇢ DAS ist das Top-Schimpfwort im Straßenverkehr!



Selbstüberschätzung der Kinder

„Kinder behaupten häufig selbstbewusst, ihren Schulweg problemlos meistern zu können, sind aber in diesem Alter noch nicht in der Lage, Gefahrensituationen richtig einzuschätzen“, erklärt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. „Sie gehen oft davon aus, dass Fahrzeuge automatisch für sie anhalten werden.“ Dies ist auch der Grund, warum Kinder vom verkehrsrechtlichen Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind.

Seidenberger rät Eltern zu regelmäßigen Übungseinheiten auf der täglichen Route: „Kinder benötigen eindeutige Anweisungen: Wo bleibe ich stehen? Worauf schaue ich?“

⇢ Neues Raser-Gesetz: Hier wurden die meisten Autos einkassiert



Gefährliche Schutzwege

Ausgerechnet dort, wo besondere Sicherheit herrschen sollte, passieren viele Unfälle. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) plädiert für eine Ausweitung von Tempo-30-Zonen, da 13 der 14 Unfälle auf Schutzwegen in Bereichen mit Tempolimit 50 km/h oder höher stattfanden.

Ein weiteres Problem: Große Fahrzeuge versperren kleinen Fußgängern die Sicht – und machen gleichzeitig die Kinder für Autofahrer schwer erkennbar. Die derzeit vorgeschriebenen fünf Meter Halte- und Parkverbot vor Zebrastreifen reichen laut VCÖ nicht aus – eine Verdoppelung auf zehn Meter wird gefordert.

Diese zentrale Sicherheitsmaßnahme wird von Verkehrssicherheitsexperten weiterhin als dringend notwendig betont, da parkende Fahrzeuge die Hauptursache für eingeschränkte Sichtbarkeit zwischen Kindern und Autofahrern darstellen.