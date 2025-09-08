E-Auto geht in Flammen auf – Vater und zwei Kinder sterben

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen in einem Elektrofahrzeug ums Leben gekommen. Unter den Opfern befanden sich zwei Kinder. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und geriet unmittelbar danach in Brand. Für die Insassen kam jegliche Rettung zu spät.

Nach Angaben der Polizei waren insgesamt elf Personen von dem Unglück betroffen. Mehrere Verletzte wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken transportiert. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienst war vor Ort im Einsatz. Sowohl die Angehörigen der Verstorbenen als auch die Einsatzkräfte erhielten psychologische Betreuung.

📍 Ort des Geschehens

Unfallhergang geklärt

Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich gegen 14 Uhr in Schwerte. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler dürfte ein missglücktes Überholmanöver die Unfallursache gewesen sein. An dem Vorfall waren offenbar drei Fahrzeuge beteiligt. Den vorläufigen Untersuchungen zufolge versuchte der Fahrer, ein anderes Fahrzeug zu überholen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab.

Das Elektroauto prallte gegen einen Baum und fing unmittelbar Feuer. Zur Identität der Verunglückten machte ein Polizeisprecher zunächst keine näheren Angaben. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach neuesten Informationen der Polizei befanden sich fünf Personen im verunglückten Tesla. Zwei Insassen konnten sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug befreien, während ein erwachsener Mann und zwei Kinder im Auto verbrannten. Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich laut übereinstimmenden Medienberichten um einen Tesla, der nach dem Aufprall sofort Feuer fing und vollständig ausbrannte.

Vergebliche Rettung

Ein Anwohner bemerkte den Unfall und unternahm einen verzweifelten Rettungsversuch mit einem Feuerlöscher, wie deutsche Medien berichten. Seine Bemühungen blieben jedoch erfolglos – das Fahrzeug brannte vollständig aus. Laut der Nachrichtenagentur Einsatz-Report24.de handelte es sich bei dem Unfallwagen um einen Tesla.

Die drei Todesopfer waren demnach im Fahrzeug eingeklemmt. Nach ersten Informationen befanden sie sich auf dem Heimweg von einer Kindergeburtstagsfeier. Die Angehörigen der Opfer sowie die Einsatzkräfte wurden seelsorgerisch betreut.