Apples Mega-Event: Ultradünnes iPhone 17 Air sorgt für Sensation

Apples Herbst-Event verspricht eine Produktflut: Neben der iPhone-17-Familie mit dem ultradünnen Air-Modell stehen zahlreiche Neuerungen bei Smartwatches und Kopfhörern bevor.

Das jährliche Apple-Großevent steht bevor und verspricht eine ungewöhnlich umfangreiche Produktpalette. Der Technologiekonzern wird am Dienstag voraussichtlich nicht nur die neue iPhone-17-Familie präsentieren, sondern auch aktualisierte Smartwatches und Kopfhörer. Branchenkenner erwarten zudem Neuerungen bei der TV-Streaming-Box, den HomePod-Lautsprechern sowie eine zweite Generation der AirTag-Ortungsgeräte.

Hartnäckige Spekulationen deuten darauf hin, dass Apple den physischen SIM-Kartenslot künftig nicht mehr nur in den USA, sondern auch auf dem europäischen Markt streichen könnte. Stattdessen setzt der Hersteller – ähnlich wie bei den iPads – ausschließlich auf die digitale eSIM-Technologie (eingebaute SIM-Karte). Beim iPhone 17 Air gilt dieser Schritt bereits als bestätigt.

Am Standardmodell des iPhone 17 werden äußerlich kaum Veränderungen erwartet. Technisch rüstet Apple jedoch auf: Das Display wächst leicht auf 6,3 Zoll und bietet erstmals in der Basisklasse eine 120-Hertz-Bildwiederholrate für geschmeidigeres Scrollen. Die Frontkamera erhält voraussichtlich ein Upgrade auf 24 Megapixel.

Mit dem iPhone 17 Air verabschiedet sich Apple vom bisherigen Plus-Modell, das aufgrund mäßiger Verkaufszahlen offenbar eingestellt wird. Das neue Air-Modell soll mit einer Bauhöhe von nur 5,5 Millimetern am dünnsten Punkt das schlankste iPhone aller Zeiten werden und löst damit den bisherigen Rekord des iPhone 6 (6,9 mm) deutlich ab. Es verfügt über ein 6,6-Zoll-Display mit 120-Hertz-Technologie und positioniert sich mit dieser Bildschirmgröße exakt zwischen den Standard- und Pro-Modellen. Das Gerät wird mit einem Gewicht von nur rund 145 Gramm ähnlich leicht wie das iPhone 13 mini, allerdings deutlich größer. Der kompakte Formfaktor bedingt jedoch Kompromisse: Laut Brancheninsidern muss das Gerät mit einer einzelnen 48-Megapixel-Hauptkamera auskommen und dürfte eine schwächere Akkulaufzeit aufweisen. Um trotz der extremen Bauhöhe die Stabilität zu gewährleisten, verwendet Apple einen verstärkten Titan-Aluminium-Rahmen.

Premium-Modelle überzeugen

Die deutlichsten Designänderungen zeigen sich bei den Premium-Modellen iPhone 17 Pro und Pro Max. Das bisher quadratische Kameramodul weicht einem durchgehenden Kamerastreifen, der sich über die gesamte Rückseite erstreckt. Technisch beeindruckt vor allem die neue Telelinse mit optischem Zoom (Gerüchten zufolge bis zu 8-fach) und 48-Megapixel-Auflösung. Damit wären die Pro-Modelle die ersten iPhones mit drei gleichwertigen 48-Megapixel-Sensoren. Auch hier gilt die Aufrüstung der Frontkamera auf 24 Megapixel als sicher.

Bei der Apple Watch Series 11 bleibt das Design weitgehend unverändert, während die technischen Spezifikationen verbessert werden. Zu erwarten sind ein helleres Display, ein leistungsstärkerer Prozessor und 5G-Konnektivität. Gesundheitlich interessant: Eine mögliche Blutdrucküberwachung, die zunächst bei auffälligen Werten warnen soll, ohne präzise Messwerte anzuzeigen.

Nach dem farblichen Refresh im Vorjahr steht für die Apple Watch Ultra 3 wieder eine umfassendere Aktualisierung an. Das Display soll höher auflösen und schmalere Ränder erhalten. Die Mobilfunkverbindung wechselt von LTE zu 5G. Besonders hervorzuheben ist der erwartete Satelliten-Chip, der Notrufe und Kommunikation auch ohne Mobilfunknetz ermöglichen soll. Wie bei der Series 11 wird auch hier eine Blutdruckfunktion erwartet.

Weitere Neuheiten

Die Einsteiger-Smartwatch Apple Watch SE 3 könnte nach der letzten Überarbeitung von 2022 ebenfalls ein Update erhalten. Wahrscheinlich sind ein schnellerer Prozessor sowie ein größeres und helleres Display.

Für die Premium-Kopfhörer AirPods Pro 3 werden zahlreiche Neuerungen prognostiziert: ein neuer Chip, verbesserte Geräuschunterdrückung sowie Sensoren zur Herzfrequenz- und Temperaturmessung. Auch eine Echtzeit-Übersetzungsfunktion wird in Fachkreisen diskutiert. Das Design soll leicht überarbeitet werden, wobei besonders das Ladecase schlanker ausfallen dürfte.

Zum „Awe Dropping“-Event könnten zudem ein leistungsstärkeres Apple TV 4K, neue HomePod mini-Lautsprecher sowie die zweite Generation der AirTag-Ortungsgeräte vorgestellt werden.