Treuepunkte: So funktioniert IKEAs neues Bonussystem

Einkaufen und punkten: IKEA belohnt ab Ende Oktober die Treue seiner Kunden mit einem neuen Bonussystem, das weit mehr als nur Rabatte verspricht.

Der IKEA-Family-Treuebonus wird ab 29. Oktober auch in Österreich eingeführt. Das schwedische Möbelhaus verspricht seinen Mitgliedern die Möglichkeit, durch Einkäufe und verschiedene Aktivitäten Punkte zu sammeln, die später in attraktive Gutscheine umgewandelt werden können. Zur Einführung erhalten alle IKEA-Family-Mitglieder einen Willkommensbonus von zehn Punkten.

In Österreich zählt das Einrichtungsunternehmen nach eigenen Angaben bereits über zwei Millionen IKEA-Family-Mitglieder. Die gesammelten Punkte lassen sich in Gutscheine umwandeln, die vielseitig einsetzbar sind – ob im Restaurant für Speisen und Getränke, als Preisnachlass beim Einkauf oder für vergünstigte Lieferungen. Die Einlösung funktioniert wahlweise online, in der App oder direkt vor Ort im Einrichtungshaus.

Punktesammeln leicht gemacht

Das Punktesystem gestaltet sich kundenfreundlich: Für jeweils fünf Euro Einkaufswert wird ein Punkt gutgeschrieben. Zusätzliche Punkte können Kunden durch verschiedene kostenlose Aktivitäten sammeln – beispielsweise durch das Erstellen von Einkaufslisten in der App, die Teilnahme an Planungsterminen oder den Besuch anmeldepflichtiger IKEA-Family-Events. Auch zahlreiche weitere Interaktionen online, in der App oder im Einrichtungshaus werden mit Punkten belohnt.

Im Vergleich zu anderen österreichischen Einzelhändlern ist das IKEA-System anders strukturiert: Während Billa oder dm meist einen Punkt pro Euro Einkaufswert vergeben, setzt IKEA auf ein Verhältnis von einem Punkt pro fünf Euro. Dafür bietet das Möbelhaus zusätzliche Sammelmöglichkeiten durch App-Aktivitäten und Veranstaltungen, die bei anderen Händlern meist nicht verfügbar sind.

Bewährte Vorteile bleiben bestehen

IKEA-Family-Mitglieder behalten parallel zum neuen Bonusprogramm alle bisherigen Vorteile: Exklusive Angebote, Gratis-Heißgetränke und Events bleiben weiterhin kostenlos verfügbar. Das neue Treueprogramm ergänzt diese Leistungen, ohne bestehende Benefits zu ersetzen.

Wohlfühl-Strategie

FangFang Li, CEO und Chief Sustainability Officer von IKEA Österreich, erklärt die Intention hinter dem neuen Programm: „Mit dem neuen Treuebonus möchten wir noch mehr Menschen in Österreich dazu inspirieren, ihr Zuhause zu einem Ort zu machen, an dem sie sich rundum wohlfühlen.“

Die angesammelten Punkte können flexibel in Treuebonus-Gutscheine umgetauscht werden, die vielseitig verwendbar sind.