Revolution: Das ändert sich jetzt bei Burger King

Digitaler Hunger: Burger King Österreich modernisiert sein Geschäftsmodell mit neuen App-Funktionen und belohnt treue Kunden mit einem Punktesystem für Gratis-Menüs.

Burger King Österreich treibt seine Digitalisierung voran und führt seit 1. September 2025 zwei neue Services ein. Kunden können ihre Mahlzeiten nun vorab digital bestellen und später abholen. Parallel dazu wurde ein Bonuspunktesystem eingeführt, bei dem Gäste für ihre Einkäufe Punkte sammeln und später gegen Prämien eintauschen können.

Hinter den österreichischen Aktivitäten des Fast-Food-Konzerns steht die Eatery Group, die seit 2015 als Masterfranchisenehmer (Hauptlizenzinhaber) fungiert. Das Unternehmen gehört zur THEOPHIL Group, die sich in österreichischem Familienbesitz befindet. Im Laufe der Jahre hat die Gruppe ihr Portfolio erweitert – zunächst 2019 mit der Übernahme von Rosenberger, gefolgt von der Coffeeshop Company im Februar 2021.

⇢ Billa & Co. verschärfen Regeln zur Nutzung der jö-Clubkarte



Die Eatery Group beschäftigt aktuell rund 1.000 Mitarbeiter und betreibt ein umfangreiches Gastronomienetzwerk: 34 eigene Burger-King-Filialen, zwölf Rosenberger-Raststätten, fünf Standorte der Coffeeshop Company, fünf Rosehill Foodparks sowie das Retail-Automatensystem Shop N‘ Go, das rund um die Uhr verfügbar ist. Für das laufende Jahr plant das Unternehmen, die Präsenz von Burger King, Rosehill Foodpark und der Coffeeshop Company weiter auszubauen.

Digitale Bestellung

Der neu eingeführte „Click & Collect“-Dienst ermöglicht es Kunden, ihre Speisen bereits im Vorfeld über die MyBurgerKing-App oder die Webseite burgerking.at auszuwählen und zu bezahlen. Bei Ankunft im Restaurant steht die Bestellung dann sofort zur Abholung bereit, wodurch das Anstehen an der Kasse entfällt.

Besonders vorteilhaft ist dieser Service für Personen mit knappem Zeitbudget, etwa in der Mittagspause. „Wir passen uns damit den Gewohnheiten eines mobilen, digital geprägten Alltags an“, erklärt Jan-Christoph Kuster, Geschäftsführer von Burger King Österreich.

Loyalitätsprogramm

Ergänzend dazu hat die Fast-Food-Kette ein Loyalitätsprogramm eingeführt. Pro ausgegebenem Euro erhalten Kunden zehn sogenannte Kronen. Diese digitalen Bonuspunkte können in der App gesammelt und später für Gratisprodukte, Sonderangebote oder andere Vergünstigungen eingelöst werden. Stammkunden profitieren so von zusätzlichen Vorteilen.

Der aktuelle Punktestand sowie alle verfügbaren Einlösemöglichkeiten sind jederzeit in der App einsehbar. Um die neuen digitalen Funktionen nutzen zu können, ist eine Registrierung in der App erforderlich.

Die MyBurgerKing-Anwendung steht kostenlos im App Store und bei Google Play zum Download bereit.