Senior um tausende Euro beraubt – Polizei jagt diesen Mann

Mit einem geschickten Ablenkungsmanöver erspähte er die Beute, später schlug er zu. Ein dreister Dieb raubte einem 86-Jährigen die Geldbörse – nun fahndet die Polizei.

In einem Geschäftslokal wurde ein 86-Jähriger Opfer eines dreisten Diebstahls. Der Täter, der auf etwa 30 Jahre geschätzt wird, hatte den betagten Mann zunächst an einem Parkautomaten angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Dabei bemerkte er, dass der Senior einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag bei sich trug.

Gegen 14.15 Uhr schlug der Unbekannte dann zu: Er hielt den 86-Jährigen fest und entwendete ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Der Täter wird als Mann mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben, hat einen dunklen Teint, mittlere Statur, kurze schwarze Haare mit seitlich rasiertem Schnitt und trägt einen kurz rasierten Vollbart. Er spricht Deutsch.

⇢ Polizei warnt vor WhatsApp-Betrug mit gefälschten Links!



📍 Ort des Geschehens

Fahndung läuft

Die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau hat nun die Veröffentlichung von Fahndungsfotos angeordnet. Die Landespolizeidirektion bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Krems an der Donau unter der Telefonnummer 059133-3440.

⇢ Vorsicht, neue Datenfalle: Finanzamt schlägt Alarm!

