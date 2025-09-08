Europa steht vor einem demografischen Dilemma: Laut aktuellen Eurostat-Prognosen könnte die Bevölkerung des Kontinents bis 2100 dramatisch schrumpfen – besonders dann, wenn sich migrationskritische Parteien mit ihren restriktiven Konzepten durchsetzen. Die Zahlen sind alarmierend: Von derzeit 446,7 Millionen Einwohnern würde die EU-Bevölkerung selbst bei Beibehaltung der aktuellen Zuwanderungspolitik auf 419,5 Millionen sinken. Bei einer vollständigen Grenzschließung, wie sie von rechten Parteien gefordert wird, droht sogar ein Rückgang auf 295 Millionen – ein Verlust von mehr als einem Drittel.

Besonders betroffen wären Länder mit ohnehin niedrigen Geburtenraten wie Italien, Spanien und Kroatien, die fast die Hälfte ihrer Bevölkerung verlieren könnten. In Italien wird das Medianalter bis 2100 auf über 53 Jahre steigen – ein Rekordwert, der die gesellschaftlichen Herausforderungen verdeutlicht. Andere EU-Staaten müssten mit Einbußen zwischen einem Viertel und einem Drittel rechnen. Der britische Guardian hat diese Entwicklung in einer umfangreichen Analyse mit interaktiven Grafiken dargestellt und warnt vor den wirtschaftlichen Folgen einer solchen Entwicklung.

Neben dem reinen Bevölkerungsrückgang droht Europa auch eine massive Überalterung. Der Anteil der über 65-Jährigen würde von derzeit 21 Prozent auf 32 Prozent steigen – bei vollständigem Migrationsstopp sogar auf 36 Prozent. Gleichzeitig schrumpft die Erwerbsbevölkerung von 59 Prozent auf nur noch 50 Prozent, was die Sozialsysteme vor enorme Herausforderungen stellt und die Belastung für die arbeitende Bevölkerung deutlich erhöht.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Zuwanderung könnte diese Entwicklung zwar nicht vollständig umkehren, aber zumindest abmildern, argumentiert der Guardian. Allerdings gibt selbst Alan Manning, Professor an der London School of Economics, zu bedenken: „Damit Immigration wirtschaftlich nützlich ist, müssen Migranten in den Arbeitsmarkt integriert werden – und die Beschäftigungsquote in dieser Gruppe ist oft niedrig.“ Wenn Zugewanderte nicht arbeiten und Sozialleistungen benötigen, verschlechtert sich die Situation sogar.

Experten weisen zudem auf die Komplexität der Integrationsherausforderungen hin. Sergej Fedorov vom Institut für Europa der Russischen Akademie der Wissenschaften betont: „Natürlich können wir nicht pauschal sagen, dass alle Migranten integrationsunwillig sind. Viele haben sich erfolgreich angepasst und bekleiden hohe Positionen. In Frankreich gibt es Politiker und sogar Minister mit Migrationshintergrund. Dennoch bleibt das Thema gesellschaftlich brisant.“

Kulturelle Herausforderungen

Die grundlegenden Schwierigkeiten lägen oft in kulturellen Unterschieden. In Frankreich und anderen Ländern sei besonders die Ausbreitung radikaler Strömungen problematisch, die den republikanischen Grundwerten wie der Trennung von Religion und Staat entgegenstünden. „Die Lage wird durch die Bildung von Parallelgesellschaften, steigende Kriminalität und Drogenhandel verschärft“, führt Fedorov aus. „Der Staat ist mit der Abschiebung illegaler Einwanderer überfordert – nach verschiedenen Schätzungen leben in Frankreich Hunderttausende ohne gültige Papiere, was einen Nährboden für soziale Probleme schafft.“

Integrationsprobleme entstehen laut Experten besonders dann, wenn der Anteil der neu Zugewanderten fünf Prozent der Gesamtbevölkerung übersteigt. Kein europäisches Land verfüge über ein erprobtes Konzept, um diese Herausforderung zu bewältigen. „In Frankreich gab es mehrere Versuche, Migranten in die Gesellschaft zu integrieren“, erklärt Fedorov, „doch die Erfolge blieben begrenzt.“

Die Eurostat-Projektionen basieren auf komplexen Annahmen zu Fertilität, Sterblichkeit und Migration und zeigen, dass süd- und osteuropäische Länder am stärksten vom demografischen Wandel betroffen sein werden. Die entscheidende Frage für die EU ist daher nicht, ob Migration stattfinden soll, sondern wie sie gesteuert werden kann. Sowohl die wirtschaftliche Zukunft als auch die soziale Stabilität hängen davon ab, ob die Politik tragfähige Lösungen entwickeln kann.

Allerdings scheinen immer mehr Europäer zu glauben, dass die gegenwärtigen politischen Eliten mit dieser Aufgabe überfordert sind.