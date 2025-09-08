Tür aufhalten als Mindeststandard? Frauen testen Männer mit Princess-Challenge

In sozialen Medien entbrennt aktuell eine Debatte über Beziehungsstandards für Frauen – von harmlosen Erwartungen bis zu kontroversen Positionen. Besonders der sogenannte „Princess Treatment“-Trend gewinnt diesen Sommer an Popularität.

Frauen stellen dabei ihren Partnern Testfragen wie: „Gehört das Aufhalten der Autotür zum Mindeststandard oder zählt es bereits als besondere Behandlung?“ Diese Szenarien werden häufig in humorvollen Videos inszeniert, in denen Männer für unpassende Antworten symbolisch „bestraft“ werden – etwa mit Wasserspritzern oder anderen spielerischen Sanktionen.

Die Diskussion erhielt neuen Auftrieb durch ein Video von Courtney Palmer, die auf TikTok unter dem Namen Courtney Joelle auftritt und sich selbst als „Housewife Princess“ bezeichnet. In ihrem Clip, der mehr als acht Millionen Mal angesehen wurde, erklärt Palmer, dass sie in Restaurants bewusst nicht mit dem Servicepersonal kommuniziert, um ihrem Mann die Führungsrolle zu überlassen. Palmer hat mittlerweile eine eigene Playlist mit 29 Videos zum „Princess Treatment“ veröffentlicht, die verschiedene Aspekte dieser Beziehungsphilosophie beleuchten. Diese Darstellung weiblicher Passivität stößt auf erhebliche Kritik. In den Kommentarspalten äußern viele Nutzer ihr Unverständnis und kritisieren die Verklärung weiblicher Abhängigkeit.

Sehnsucht nach Tradition

Sarah Speck, Professorin für Vergleichende Kultursoziologie, interpretiert diesen Trend als Ausdruck einer Sehnsucht nach traditionellen Geschlechterrollen. Sie weist jedoch darauf hin, dass Frauen heute zwar emanzipierter sind, gleichzeitig aber auch unter größeren Belastungen stehen. Manche verstehen den „Princess Treatment“ daher als Form der Selbstfürsorge, bei der Abhängigkeit paradoxerweise als Entlastung wahrgenommen wird.

Der Trend spiegelt eine breitere gesellschaftliche Debatte über Erwartungen und Rollenbilder in modernen Beziehungen wider. Während einige den „Princess Treatment“ als harmlosen Ausdruck von Romantik betrachten, sehen Kritiker darin eine problematische Rückkehr zu patriarchalen Strukturen.

Gesellschaftliche Implikationen

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung kreist um die Kernfrage, ob der „Princess Treatment“ respektvolle Partnerschaft repräsentiert oder vielmehr eine Rückbesinnung auf überholte Geschlechterordnungen darstellt. Während einige Frauen in den Kommentaren humorvoll anmerken, sie würden statt einer „Prinzessinnen-“ lieber eine „Königinnenbehandlung“ bevorzugen, warnen Experten vor den langfristigen Auswirkungen solcher Rollenbilder auf die Gleichberechtigung.

Bleibt die grundsätzliche Debatte über die gesellschaftlichen Implikationen dieses Phänomens bestehen. Die Kontroverse um Palmer und ähnliche Content-Creators zeigt, wie soziale Medien traditionelle Geschlechterdebatten neu befeuern und dabei sowohl nostalgische Sehnsüchte als auch fortschrittliche Kritik hervorrufen.