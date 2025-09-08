Fünf Tote bei Anschlag – Netanjahu sagt Korruptionsprozess ab

Tödlicher Terror im Morgenverkehr: Bewaffnete stürmen einen Bus in Jerusalem, töten fünf Menschen und verletzen 22 weitere, bevor sie von einem Soldaten erschossen werden.

Bei Angriff auf Bus

Ein bewaffneter Angriff auf einen Bus am nördlichen Eingang von Jerusalem forderte heute Vormittag mindestens fünf Todesopfer. Nach Angaben der Jerusalem Post wurden zudem 22 Menschen verletzt, wobei die israelische Polizei und der Rettungsdienst Magen David Adom die Opferzahlen mit fünf Toten und mindestens zwölf Verletzten bestätigten. Der Vorfall ereignete sich um 10:13 Uhr Ortszeit, als die Angreifer zunächst das Feuer auf wartende Fahrgäste an einer Bushaltestelle eröffneten und anschließend in den Bus eindrangen. Ein Sicherheitsbeamter und ein bewaffneter Zivilist erschossen die Attentäter kurz nach Beginn des Angriffs.

Israelische Sicherheitskreise identifizierten die beiden getöteten Angreifer als Palästinenser aus Ramallah im Westjordanland, wobei eine unmittelbare offizielle Bestätigung der Identität zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch ausstand. Bei der Attacke kam laut Times of Israel eine improvisierte automatische Waffe vom Typ „Carlo“ zum Einsatz, die auch als Karl Gustav bekannt ist.

Opfer und Maßnahmen

Vier Businsassen starben noch am Tatort, ein fünftes Opfer erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Verwundeten wurden auf drei verschiedene Gesundheitseinrichtungen verteilt. Als Reaktion auf den Anschlag wurden sämtliche Zugänge zur Stadt abgeriegelt.

Politische Reaktionen

Während die militanten Organisationen Islamischer Dschihad (palästinensische Gruppe) und Hamas den Angriff begrüßten, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu seinen für heute angesetzten Termin in einem Korruptionsverfahren ab.

Als Begründung gab er die sicherheitspolitische Lage nach den Ereignissen in Jerusalem an.