Großeinsatz mit Hubschrauber: Polizei stellt berüchtigtes Rennwagen-Phantom

Nach fast sechs Jahren ist die Jagd vorbei: Der mysteriöse Rennwagenfahrer, der seit 2019 auf tschechischen Autobahnen sein Unwesen trieb, wurde endlich gefasst. Der Mann, der stets im Rennanzug unterwegs war und sich den Spitznamen „Phantom der Straßen“ erworben hatte, konnte am Sonntag von der Polizei gestellt werden, wie die New York Post berichtet.

Bei dem vermeintlichen Ferrari-Formel-1-Wagen handelt es sich tatsächlich um ein Dallara GP2/08-Modell – einen in Italien entwickelten Rennwagen, der von 2008 bis 2010 als offizielles Fahrzeug der GP2-Serie eingesetzt wurde. Das Fahrzeug verfügt über einen 4,0-Liter-V8-Motor von Mecachrome mit 612 PS bei 10.000 Umdrehungen pro Minute und ist ausschließlich für den Rennbetrieb konzipiert. Bereits 2019 hatten die Behörden Kontakt mit dem Besitzer des auffälligen Boliden aufgenommen, nachdem Bilder des Fahrzeugs in sozialen Medien aufgetaucht waren. Der Mann stritt damals ab, mit dem Wagen auf der Autobahn unterwegs gewesen zu sein. Da der Fahrer stets einen Schutzhelm trug, konnte seine Identität nicht festgestellt werden. Laut BBC bleibt unklar, ob es sich bei dem nun Festgenommenen um dieselbe Person handelt.

Erfolgreiche Festnahme

Das „Phantom“ wurde schließlich am Sonntag geschnappt, als Polizisten das rote Gefährt bis zu einem Anwesen in Buk, etwa 60 Kilometer von Prag entfernt, verfolgten. Am Steuer saß ein 51-jähriger Mann. Zuvor war das auffällige Fahrzeug auf der Autobahn D4 gesichtet worden, bevor es an einer Tankstelle anhielt. Die Beamten entschlossen sich zur Verfolgung und konnten den Fahrer schließlich an seiner Wohnadresse in Buk stellen.

Polizeieinsatz kritisiert

Der Sohn des Festgenommenen schilderte später, dass Dutzende Polizeifahrzeuge vor dem Familienhaus vorfuhren, während ein Hubschrauber über dem Anwesen kreiste. Er kritisierte den Einsatz als „unangemessen“. Nach seiner Festnahme verweigerte der 51-Jährige jegliche Aussage bei der Polizei. „Bei der Konfrontation mit den Beamten weigerte sich der Mann, die gesamte Situation zu kommentieren“, heißt es in der Polizeimitteilung.

Nach tschechischem Verkehrsrecht drohen für das Fahren eines nicht zugelassenen Rennwagens auf öffentlichen Straßen Geldstrafen in Höhe von mehreren tausend tschechischen Kronen sowie ein Fahrverbot. Die Behörden betonten, dass die Identität des „Phantoms“ trotz der Festnahme weiterhin nicht abschließend geklärt sei, da der Fahrer jegliche Aussage verweigerte.