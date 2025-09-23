Kroatien bekommt neue Autobahn – so spart ihr jetzt viel Zeit!

Im Oktober wird der letzte Abschnitt des kroatischen Teils des Verkehrskorridors VC (europäischer Verkehrskorridor) bis zur ungarischen Grenze für den Verkehr freigegeben. Staatssekretär Žarko Tušek betonte bei der Konferenz „Kroatien in Bewegung“ die herausragende Bedeutung dieser Verbindungsachse zwischen Nord- und Südeuropa.

Žoran Škorić, Vorstandsvorsitzender des Bauunternehmens „Osijek Koteks“, bestätigte den Abschluss der Bauarbeiten am finalen Teilstück. Die technische Abnahme ist für den 23. September angesetzt, danach soll der rund 45 Millionen Euro teure Streckenabschnitt freigegeben werden. Obwohl nur fünf Kilometer lang, stellte dieser Abschnitt durch den Bau einer 400 Meter langen Montagebrücke eine besondere Herausforderung dar.

Der Verkehrskorridor VC ist Teil der Trans-Europäischen Verkehrsnetze (TEN-T) und verbindet Budapest über Osijek mit Sarajevo und weiter bis Ploče an der Adriaküste. Das Projekt wird teilweise durch EU-Kohäsionsfonds finanziert und gilt als strategisches Infrastrukturvorhaben für Südosteuropa.

Weitere Verkehrsprojekte

In der Region um Osijek laufen parallel zahlreiche weitere Verkehrsprojekte. Tušek verwies auf die umfassende Modernisierung der Straßenbahninfrastruktur mit einem Investitionsvolumen von nahezu 50 Millionen Euro. Ein ähnlicher Betrag fließt in die Anschaffung von 20 neuen Niederflurstraßenbahnen aus heimischer Produktion des Unternehmens „Končar“.

Das Zagreber Unternehmen Končar ist einer der führenden Hersteller von Schienenfahrzeugen in der Region und hat bereits Straßenbahnen für Zagreb, Osijek und andere kroatische Städte geliefert. Die neuen Fahrzeuge werden vollständig den EU-Standards für barrierefreien öffentlichen Verkehr entsprechen.

Auch die Schieneninfrastruktur profitiert von Investitionen – aktuell wird die Strecke Osijek-Koška für 30 Millionen Euro erneuert. Diese 24 Kilometer lange Bahnstrecke ist Teil der wichtigen Verbindung zwischen Osijek und der ungarischen Grenze. Zusätzlich laufen Arbeiten zur Stärkung der logistischen Kapazitäten des Flusshafens Osijek am Fluss Drava.

Strategische Bedeutung

Die Gesamtlänge der Autobahn A5 im kroatischen Teil des Korridors VC beträgt 88,7 Kilometer – von der ungarischen Grenze bei Beli Manastir bis zur Brücke „Svilaj“ über die Save an der bosnischen Grenze. Laut Unternehmensführung trägt diese Verkehrsachse wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung Slawoniens (kroatische Region) und zur besseren Anbindung an die Nachbarländer bei.

Tihomir Florijančić, Vorsitzender des Stadtrats von Osijek, unterstrich die strategische Bedeutung des Korridors sowohl für Kroatien insgesamt als auch speziell für die wirtschaftliche und verkehrstechnische Zukunft von Osijek. Die Stadt mit ihren rund 96.000 Einwohnern ist das wirtschaftliche Zentrum Ostslawoniens und wichtiger Verkehrsknotenpunkt an der Grenze zu Ungarn, Serbien und Bosnien-Herzegowina.

Nach der vollständigen Fertigstellung wird der Korridor die Reisezeit zwischen Budapest und Sarajevo um etwa eine Stunde reduzieren und den Güterverkehr zwischen Mittel- und Südosteuropa erheblich erleichtern.