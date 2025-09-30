„Gefahr ab dem ersten PS“: Experte fordert europaweite Regeln nach kroatischem Vorbild

Ohne Führerschein am Steuer leistungsstarker Boote – in vielen europäischen Ländern legal und alltäglich. Die Folgen dieser Regelungslücke können tödlich sein.

Die Sicherheitslücke auf Europas Gewässern bleibt weiterhin ungelöst. In zahlreichen Mittelmeerländern wie Italien, Griechenland, Spanien und selbst in Deutschland können Motorboote mit beträchtlicher Leistung – 15, 30 oder sogar 40 PS – ohne jeglichen Führerschein gesteuert werden. Dies stellt ein erhebliches Risiko für alle Wassernutzer dar.

„Das gefährdet sämtliche Badegäste und Wassersportler. Ein Boot mit 15 PS kann genauso gefährlich sein wie eines mit 100 PS, wenn es falsch gesteuert wird. Die meisten Unfälle passieren in den ersten 300 Metern vor der Küste – genau dort, wo Schwimmer und Taucher unterwegs sind“, warnt Fuchshofer, der als Geschäftsinhaber von AC Nautik e.U. den österreichischen Markt für das Küstenpatent B anführt.

Kroatisches Vorbild

Das Unternehmen plädiert deshalb für eine europaweite Harmonisierung der Vorschriften nach kroatischem Modell, bei dem bereits ab dem ersten PS eine Führerscheinpflicht in Form eines Küstenpatents besteht. Eine solche einheitliche Regelung würde nach Ansicht von AC Nautik die Sicherheit auf europäischen Gewässern deutlich verbessern.

„Kroatien zeigt, wie es geht: Bereits ab dem ersten PS gilt dort Führerscheinpflicht – und das rettet Leben“, betont Fuchshofer.

Das Küstenpatent Boat Skipper B erlaubt in Kroatien seit 2025 das Führen von Booten bis zu 18 Metern Länge und ist international anerkannt. Besonders im Mittelmeerraum wird die kroatische Lizenz von vielen Staaten akzeptiert, was das Land als Vorbild für strengere Sicherheitsstandards positioniert. Diese internationale Anerkennung unterstreicht die Qualität des kroatischen Systems und könnte als Grundlage für eine europäische Harmonisierung dienen.