Alko-Lenker auf Gegenfahrbahn: 25-Jährige stirbt nach Horror-Kollision

Im burgenländischen Rudersdorf ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Jennersdorf befuhr die B56 von Fürstenfeld in Richtung ungarischer Grenze, als er am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Laut Polizeibericht vom Samstag geriet der unter Alkoholeinfluss stehende Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto einer 25-jährigen Frau.

Schwerer Zusammenstoß

Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug der jungen Frau von der Straße. Der Wagen kam teilweise auf der Böschung und teilweise in einem Graben zum Stehen. Die 25-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Das Auto des Unfallverursachers kam erst nach 120 bis 150 Metern entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 51-Jährige trug leichte Verletzungen davon.

Der bei dem Unfallverursacher durchgeführte Alkotest verlief positiv, was den Verdacht auf Alkohol am Steuer bestätigte.

Tödlicher Ausgang

Die Erstversorgung der schwer verletzten Frau erfolgte durch Notarztwagen-Teams sowie Rettungsteams aus Fürstenfeld und Jennersdorf noch an der Unfallstelle, bevor sie ins Unfallkrankenhaus Graz transportiert wurde.

Dort erlag sie jedoch ihren schweren Verletzungen.

