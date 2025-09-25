Blutiger Crash nach Party: So viele Promille hatte Darko Lazic

Nächtlicher Crash in Belgrad: Volksmusikstar Darko Lazic rammte mit 1,9 Promille einen Bus – ohne Führerschein und mit seiner Ehefrau auf dem Beifahrersitz.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht wurden der bekannte Sänger Darko Lazic und seine Ehefrau Katarina verletzt. Das Unglück ereignete sich gegen ein Uhr nachts bei der Ausfahrt zur Arena in Belgrad, als Lazic am Steuer seines Fahrzeugs mit einem Bus kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in eine Böschung geschleudert, wobei einer der Reifen rund 70 Meter weit flog.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Sänger und seine auf dem Beifahrersitz sitzende Frau aus dem völlig demolierten Wrack befreien. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten umgehend ins Militärmedizinische Zentrum VMA (Vojnomedicinska akademija), wo sie medizinisch versorgt und ihre Wunden genäht wurden. Die Verletzungen wurden von den Behörden als erheblich, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft. Beide sind bei Bewusstsein.

Alkohol am Steuer

Wie das Portal Kurir aus inoffiziellen Quellen erfuhr, wurde bei Lazic ein Blutalkoholwert von 1,9 Promille festgestellt – die Polizei bestätigte später diese Messung. Zudem soll der Sänger ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft des Dritten Grundgerichts in Belgrad wurden ihm Blut- und Urinproben zur weiteren Analyse entnommen. Ein Drogentest verlief negativ.

Das Paar befand sich auf dem Heimweg von einer Musikpräsentation von Katarinas Schwester Tijana Matic, als sich der folgenschwere Unfall ereignete. Das Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Bus vollständig zerstört.

Langzeit-Problematik

Darko Lazic war bereits seit dem 18. Dezember 2013 offiziell mit einem Fahrverbot belegt – ihm wurde die serbische Fahrerlaubnis entzogen. Dennoch wurde er in den Folgejahren mehrfach von der Polizei beim Fahren ohne gültigen Führerschein und bei anderen Verkehrsverstößen gestoppt. Diese wiederholten Verstöße gegen das Fahrverbot führten bereits zu Geldstrafen und temporären zusätzlichen Fahrverboten.

Rechtliche Folgen

Nach serbischem Verkehrsrecht gilt für bestimmte Fahrergruppen eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber Alkohol. Die Strafen für Alkohol am Steuer sind nach Promillewerten gestaffelt und reichen von Geldstrafen zwischen 5.000 und 100.000 Dinar bis hin zu mehrjährigem Führerscheinentzug. Bei Werten über 2,0 Promille drohen sogar Freiheitsstrafen bis zu 30 Tagen oder gemeinnützige Arbeit.

Verkehrsexperten weisen darauf hin, dass bereits ein einziges alkoholisches Getränk die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen kann.

Schon ein halbes Deziliter hochprozentigen Alkohols kann die Wahrnehmung, Reaktionszeit und das Einschätzungsvermögen für Entfernungen und Geschwindigkeiten deutlich verschlechtern.