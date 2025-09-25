Darko Lazic im Mercedes-Wrack: So kam es zum Horror-Unfall

Dramatische Szenen in Belgrad: Volksmusik-Star Darko Lazic und seine Frau mussten nach einem heftigen Crash mit einem Linienbus aus ihrem Mercedes befreit werden.

Sänger Darko Lazic und seine Ehefrau Katarina wurden bei einem heftigen Verkehrsunfall an der Arena-Ausfahrt in Belgrad verletzt. Der Musiker saß am Steuer des Mercedes, als es zur folgenschweren Kollision mit einem Bus kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr Lazic auf der Gazela-Brücke in Richtung Sid und wechselte dann auf die rechte Ausfahrtsspur zur Omladinska brigada. Dabei prallte sein Wagen mit dem vorderen linken Teil gegen das Heck eines Linienbusses der Marke „Ikarbus“ (serbischer Bushersteller). Der 65-jährige Busfahrer R.M., der ebenfalls die Ausfahrt nehmen wollte, blieb unverletzt.

Dramatische Rettung

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen die Leitplanke geschleudert und stark beschädigt. Das Ehepaar Lazic musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Wie das Portal „Telegraf“ berichtet, waren beide während der Rettungsaktion bei Bewusstsein.

Medizinische Versorgung

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft des Dritten Grundgerichts in Belgrad wurden Darko Lazic Blut- und Urinproben entnommen. Nach der Erstversorgung wurde der Sänger ins Militärmedizinische Zentrum (VMA) eingeliefert, während seine Ehefrau Katarina im Krankenhaus Zemun behandelt wird.

Bestätigten Berichten zufolge waren beide Unfallbeteiligten nach dem Unfall bei Bewusstsein, erlitten jedoch erhebliche Verletzungen, die eine sofortige Krankenhausbehandlung notwendig machten. Die genaue Schwere der Verletzungen wird derzeit noch untersucht.