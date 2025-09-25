Horror-Crash nach Konzert: Darko Lazic und Ehefrau aus Wrack geschnitten (VIDEOS)

Von der Feier ins Krankenhaus: Sänger Darko Lazic und seine Frau Katarina überlebten einen heftigen Crash, bei dem ihr Auto völlig zerstört wurde.

Darko Lazic und seine Frau Katarina erlitten einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn bei Genex in der Nähe der Belgrader Arena. Das Unglück ereignete sich am 24. September 2025, nachdem das Paar die Präsentation des neuen Songs von Katarinas Schwester Tijana Matic besucht hatte. Darko saß am Steuer, während Katarina den Beifahrersitz einnahm. Bei der Kollision, an der auch ein Bus beteiligt war, wurde ihr Fahrzeug völlig demoliert.

Die Verletzten wurden umgehend mit dem Rettungswagen ins Militärmedizinische Zentrum (VMA) transportiert, wo sie genäht werden mussten. Rettungskräfte bestätigten, dass beide zwar bei Bewusstsein waren, jedoch erhebliche Blessuren davongetragen hatten. Für Darko gestaltete sich die Rettung besonders dramatisch: Die Einsatzkräfte mussten die Autotüren aufschneiden, um ihn aus dem Wrack zu befreien. Mehrere Minuten lang sprachen die Feuerwehrleute eindringlich auf ihn ein und forderten ihn auf, die Augen geöffnet zu halten. Sie versorgten ihn mit einer Halskrause und legten einen Kopfverband an.

Harmonische Familienbande

Nur wenige Stunden vor dem Unglück zeigte sich das Paar noch gut gelaunt in Gesellschaft von Katarinas Schwester sowie Darkos Ex-Frau Ana Sevic und deren Ehemann Danijel. In entspannter Atmosphäre scherzten sie sogar darüber, dass Ana bei einem möglichen weiteren Kind des Paares die Taufpatin werden könnte. „Wir sind eine richtige Familie – Ana, Danijel, Kaca, ich, Patentante Andreana Cekic und Kacas Schwestern. Wir sind bodenständige Menschen, die gerne Zeit miteinander verbringen. Alle verstehen sich prächtig. Auf dem Jahrmarkt war es wunderbar. Der Jahrmarkt von Šabac ist Tradition, etwas ganz Besonderes. Ich gehe dort schon seit meiner Kindheit hin“, erzählte Darko und deutete dann an, dass Ana möglicherweise die Patenschaft für ein weiteres Kind übernehmen könnte.

Alkoholfreies Leben

„Ana Sevic wird die Patin unseres nächsten Kindes sein, so Gott will – warum nicht?“, ergänzte Katarina. Darko Lazic hat dem Alkohol mittlerweile komplett abgeschworen. Seit dieser Entscheidung hat er keinen Tropfen mehr angerührt. Noch am Abend vor dem Unglück bekräftigte er öffentlich seine alkoholfreie Lebensweise: „Ich trinke überhaupt nichts mehr. Ich denke, ich habe in meinem Leben genug getrunken. Es gibt genügend andere, die für mich mittrinken können“, betonte er an jenem Abend.