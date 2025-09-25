Kreuzfahrt-Horror: Frau hängt in Glas-Rutsche 50 Meter über Meer fest (VIDEO)

Gefangen in der Röhre, 50 Meter über dem Meer – ein Kreuzfahrt-Albtraum wird zum viralen Hit. Die Wasserrutsche mit Meerblick entpuppt sich als unfreiwillige Warteschleife.

Ein virales Video sorgt derzeit für Aufregung im Internet: Eine Frau scheint in der Wasserrutsche eines Kreuzfahrtschiffes mitten über dem Meer steckengeblieben zu sein. Die Aufnahmen, die von der Nutzerin „maplesworld22“ ins Netz gestellt wurden, zeigen die Passagierin in einer transparenten Röhrenrutsche, wo sie offenbar Schwierigkeiten hat, weiterzugleiten. Der Clip hat inzwischen die beachtliche Marke von 7,5 Millionen Aufrufen überschritten.

Im Hintergrund des Videos ist eine weitere Frauenstimme zu hören, die erschrocken kommentiert: „Oh mein Gott“ und „Sie steckt buchstäblich fest“. Gegen Ende der Aufnahme ist zu erkennen, dass die im Badeanzug bekleidete Frau ein Stück weiterrutschen konnte. Nähere Details zu dem Zwischenfall wurden nicht bekannt gegeben.

Schiff identifiziert

Recherchen des Magazins People zufolge handelt es sich bei dem Kreuzfahrtschiff um die „Bliss“ der Norwegian Cruise Line (US-Kreuzfahrtgesellschaft). Zum Zeitpunkt der Videoaufnahme befand sich das Schiff auf einer einwöchigen Alaska-Reise und navigierte vor der kanadischen Küste.

Extreme Rutsche

Die Norwegian Cruise Line verfügt an Bord über eine Attraktion namens „Ocean Loops“ – eine spektakuläre Wasserrutsche mit doppeltem Looping, die an der Außenseite des Schiffes angebracht ist und sich etwa 50 Meter über dem Meeresspiegel befindet. Laut Berichten soll dies nicht der erste Vorfall sein, bei dem ein Fahrgast in dieser Rutsche feststeckt.

Das Feststecken in Looping-Wasserrutschen ist tatsächlich kein Einzelfall: Immer wieder kommt es vor, dass Passagiere in der Röhre nicht genug Schwung für den Looping haben und steckenbleiben. Für solche Situationen ist eine spezielle Notfallklappe in die Rutsche eingebaut, über die das Personal die Betroffenen rasch und sicher befreien kann.

Strenge Sicherheitsregeln

Die Norwegian Cruise Line schreibt für die Nutzung der Wasserrutschen an Bord strenge Sicherheitsregeln vor: Badekleidung ohne Metallteile ist Pflicht, Brillen und Schmuck sind verboten. Kinder unter 12 Jahren dürfen die Rutschen nur in Begleitung eines Erwachsenen benutzen. Personen mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen wird von der Nutzung abgeraten – die Teilnahme erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.