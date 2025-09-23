Notfall auf Kreuzfahrtschiff: Dramatischer Einsatz auf der Donau (FOTOS)

Auf einem Donau-Kreuzfahrtschiff kam es am Montagabend zu einem medizinischen Notfall bei einem Besatzungsmitglied. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Melk wurden gemeinsam mit dem Roten Kreuz alarmiert, um die erforderliche Hilfe zu leisten. Der Transport des Patienten gestaltete sich aufgrund der beengten Verhältnisse an Bord als herausfordernd.

Schwieriger Abtransport

Das Rettungsteam musste das erkrankte Crew-Mitglied durch schmale Schiffsgänge, über eine steile Rampe und schließlich eine Uferböschung zum wartenden Rettungswagen bringen. Von dort erfolgte die weitere Versorgung mit anschließendem Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr Melk bestätigte den erfolgreichen Abschluss des Einsatzes. Besonders herausfordernd gestaltete sich die Rettung aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Kreuzfahrtschiffs und der schwierigen Zugänglichkeit zum Donauufer beim Kraftwerk.

