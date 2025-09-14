Feuer-Drama in Seniorenheim: 18 Bewohner in Nacht-Evakuierung gerettet

Rauch durchzieht ein Seniorenwohnheim in Waidhofen – 18 Bewohner müssen evakuiert werden. Für sieben von ihnen endet die Nacht in medizinischer Betreuung.

Nach einem Brand im Keller eines Seniorenwohnheims in Waidhofen an der Thaya mussten am Sonntagabend sämtliche Bewohner das Gebäude verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brandherd zwar erfolgreich bekämpfen, doch aufgrund der starken Rauchentwicklung war eine Rückkehr der Senioren in ihre Zimmer am selben Tag nicht mehr möglich.

📍 Ort des Geschehens

Erfolgreiche Evakuierung

Während des Notfalls waren sowohl Rettungsdienst als auch Notarzt vor Ort, um die Evakuierung medizinisch zu begleiten. Insgesamt wurden 18 Personen aus dem Wohnheim in Sicherheit gebracht. Fünf Bewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, zwei weitere in eine geriatrische Einrichtung (Altenpflegeheim) überstellt.

Die übrigen Senioren konnten von ihren Angehörigen abgeholt werden, wie ein Sprecher des Roten Kreuzes der APA mitteilte. Der örtliche Bürgermeister organisierte vor Ort Ausweichquartiere für jene Bewohner, die nicht sofort anderweitig untergebracht werden konnten.

Brandursache noch ungeklärt

Die Brandursache im Keller des Seniorenwohnheims ist noch unklar, wie die Feuerwehr mitteilte. Erste Hinweise deuten jedoch auf eine starke Hitzeentwicklung hin, wie sie typischerweise bei einem defekten Akku auftritt. Die genauen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Eine Rückkehr der Bewohner war am Tag des Brandes nicht möglich, da die Räume stark verraucht waren und der Strom im gesamten Gebäude abgeschaltet werden musste. Wann das Seniorenwohnheim wieder bezogen werden kann, war zunächst nicht bekannt.