Wien-Bregenz in 45 Minuten? 700 km/h durch die Vakuumröhre

Die Reise von Wien nach Bregenz dauert mit dem Zug derzeit mindestens 6 Stunden und 30 Minuten für die 501 Kilometer lange Strecke. Mit einem Hyperloop-System (Hochgeschwindigkeitstransport in Vakuumröhren) könnte dieselbe Distanz theoretisch in nur 45 Minuten zurückgelegt werden.

Ein Forscherteam aus den Niederlanden hat nun einen entscheidenden Durchbruch bei der Entwicklung des futuristischen Transportsystems erzielt. Im European Hyperloop Center in Veendam erreichte ein Testfahrzeug eine Geschwindigkeit von 85 km/h und bewältigte dabei erstmals erfolgreich einen Spurwechsel während der Fahrt. „Dieser Erfolg markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Hyperloop-Entwicklung“, erklärt Tim Houter, Mitbegründer des verantwortlichen Unternehmens Hardt Hyperloop.

Die Tests im Vorjahr hatten lediglich Geschwindigkeiten um 30 km/h erreicht. Die Ingenieure betonen, dass bei längeren Teststrecken künftig Geschwindigkeiten bis zu 700 km/h möglich sein sollen – zum Vergleich: Verkehrsflugzeuge bewegen sich mit etwa 880 bis 900 km/h durch die Atmosphäre.

Revolutionäre Technologie

Das Hyperloop-Konzept, an dem auch Tech-Unternehmer Elon Musk arbeitet, basiert auf einem einfachen Grundprinzip: Transportkapseln bewegen sich durch nahezu vakuumierte Röhren, wodurch Reibung und Luftwiderstand auf ein Minimum reduziert werden. Ein elektrisches Antriebssystem sorgt für die Beschleunigung.

Befürworter der Technologie versprechen nicht nur außergewöhnliche Geschwindigkeit, sondern auch geräuscharmen, energieeffizienten und klimaschonenden Betrieb. „Wir wollen eine Alternative zu Kurzstreckenflügen schaffen“, betont Houter.

Besonders in Europa sehen die Entwickler ideale Voraussetzungen: überschaubare Entfernungen zwischen Ballungszentren, dichte Besiedlung und große Luftfahrt-Hubs könnten die Stärken des Röhrensystems optimal zur Geltung bringen.

Internationale Zusammenarbeit

Das European Hyperloop Center in Veendam fungiert als offene Innovationsplattform für internationale Entwickler und wird von Hardt Hyperloop betrieben. Die Anlage mit ihrer 420 Meter langen Teststrecke ermöglicht Spurwechselmanöver bei Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h und dient als Testumgebung für Schlüsseltechnologien wie magnetische Levitation und Antrieb. Die Technische Universität Delft ist maßgeblich an der Entwicklung beteiligt und stellt wissenschaftliche Expertise bereit.

Aktuelle Fortschritte

Gegenwärtig konzentrieren sich die Forschungsarbeiten auf Tests mit Niedrigdruckröhren. Eine kommerzielle Anwendung existiert bislang nicht. Die technischen Herausforderungen sind beträchtlich, die Investitionskosten erheblich und Genehmigungsverfahren in dicht besiedelten Gebieten komplex.

In Deutschland und Italien werden erste Konzepte für Pilotstrecken diskutiert. Auch die Europäische Kommission verfolgt die Entwicklung aufmerksam – vor allem wegen der Relevanz für die europäischen Klimaschutzziele.

Für den aktuellen Versuch in Veendam wurde eine 420 Meter lange Teströhre installiert. Der erfolgreiche Spurwechsel während der Fahrt stellte dabei den Kern des Experiments dar. „Wir konnten nachweisen, dass unser Spurwechselsystem funktioniert“, erläutert Houter.

Diese Fähigkeit gilt als fundamentale Voraussetzung für den Aufbau eines funktionierenden europaweiten Hyperloop-Netzes. Die Projektverantwortlichen bleiben realistisch: Der Weg zur Marktreife ist noch lang, doch die Entwicklungsrichtung stimmt zuversichtlich.

„Wir haben bewiesen, dass der Hyperloop keine bloße Vision mehr ist“, resümiert Houter. „Es handelt sich um eine realisierbare Technologie.“