Zehntausende Euro weg: Pflegekraft nutzte Bankomatkarte des 78-Jährigen

Mit fremder Bankomatkarte und gestohlenem Code finanzierte eine 60-Jährige ihren Alltag. Die Ermittler deckten ein System auf, das über Jahre funktionierte.

Die 60-jährige Frau hatte Zugang zum Sicherheitscode und gestand die Taten. Laut Polizeiermittlungen wird ihr vorgeworfen, zwischen Jänner 2023 und August 2025 unbefugt die Bankomatkarte eines Mannes verwendet zu haben. Als die Ermittler sie mit den Anschuldigungen konfrontierten, räumte sie ein, von Februar bis August 2025 mehrfach Geld vom Konto abgehoben zu haben.

Mit den entwendeten Beträgen finanzierte sie Alltagsgegenstände sowie Möbelstücke. Bei einer nachträglichen Durchsicht der Kontoauszüge entdeckten die Ermittler jedoch weitere unberechtigte Abhebungen.

Umfang des Schadens

Der Gesamtschaden könnte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die exakte Höhe des finanziellen Schadens steht derzeit noch nicht fest.