WM-Quali gegen Serbien: Albaner wegen UÇK-Propaganda festgenommen

Brisanter Fund vor dem Hochrisikospiel: Ein Albaner wollte mit UCK-Propagandamaterial zum WM-Qualifikationsspiel Serbien gegen Albanien reisen. Die Behörden greifen durch.

Kurz vor dem brisanten WM-Qualifikationsspiel zwischen Serbien und Albanien hat die serbische Polizei einen 53-jährigen Albaner festgenommen. Bei dem Mann wurden Propagandamaterialien der als terroristisch eingestuften UCK (Kosovo-Befreiungsarmee) sichergestellt, die offenbar beim Länderspiel in Leskovac am kommenden Samstag zum Einsatz kommen sollten. Die Partie wird um 20:45 Uhr angepfiffen.

Innenminister Ivica Dacic bestätigte den Vorfall: „Mitglieder des Innenministeriums haben in Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung in Prokuplje den aus Albanien stammenden D. P. festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass er sich der Anstiftung zu nationalem, rassistischem und religiösem Hass und Intoleranz schuldig gemacht hat.“

Der Fußballverband Serbiens (FSS) reagierte umgehend auf die Meldung und sicherte den Behörden seine volle Unterstützung bei allen Sicherheitsmaßnahmen zu. Laut FSS hatte der Festgenommene versucht, T-Shirts, Flaggen und Mützen mit Symbolen der UCK sowie weitere verbotene Gegenstände ins Land zu bringen.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen

Der Zwischenfall unterstreicht das erhöhte Risikopotenzial dieser Begegnung. Die Sicherheitsvorkehrungen werden daher mit maximaler Konsequenz umgesetzt. Besonders wichtig: Alle Eintrittskarten sind streng personalisiert – ohne Übereinstimmung zwischen Ticket und Ausweis bleibt der Stadionzugang verwehrt.

Der Verband warnt insbesondere vor dem illegalen Ticketerwerb, der in einigen südlichen Gemeinden Serbiens bereits beobachtet wurde. „Ein solcher Kauf wäre reine Geldverschwendung, da der Zutritt zum Stadion auf diesem Weg nicht möglich ist“, betont der FSS.

Strenge Kontrollen

Die Einlasskontrollen werden besonders gründlich durchgeführt. Feuerzeuge, Metallmünzen und andere harte Gegenstände werden an zwei separaten Kontrollpunkten konfisziert. Angesichts dieser intensiven Sicherheitsmaßnahmen appelliert der Verband an alle Ticketinhaber, frühzeitig anzureisen, um pünktlich zum Anpfiff im Stadion zu sein.

Der serbische Fußballverband stellt klar: Die Sicherheit aller Beteiligten – Spieler, Offizielle und Zuschauer – hat absolute Priorität. Man werde nichts dulden, was den Wettbewerb gefährdet oder der Nationalmannschaft, dem Verband oder dem Staat Serbien sportlichen oder finanziellen Schaden zufügen könnte.

Alle Strafverfolgungsbehörden sind in höchster Alarmbereitschaft und werden auf jeden Störungsversuch „professionell, entschlossen und unverzüglich“ reagieren.

Der FSS dankt den Fans für ihr Verständnis und ruft dazu auf, die Nationalmannschaft im sportlichen Geist fair und würdevoll zu unterstützen.