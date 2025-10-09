Horror-Crash auf B4: Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Dramatische Szenen auf der B4: Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß im Bezirk Horn. Notarzthubschrauber und zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.

Auf der B4 im Bezirk Horn ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 9. Oktober, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter mehrere Rettungswagen und zwei ÖAMTC-Notarzthubschrauber, wurde zur Unfallstelle beordert. Wie der „Kurier“ berichtet, zogen sich bei einem Frontalzusammenstoß nahe Harmannsdorf drei Personen schwere Verletzungen zu.

Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt.