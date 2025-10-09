Betrunkene Oma rast durch die Stadt und verursacht drei Unfälle!

Mit 1,7 Promille im Blut hinterließ eine 78-jährige Linzerin eine Spur der Verwüstung. Nach mehreren Kollisionen konnte sie kaum noch stehen.

Eine 78-jährige Frau aus Linz-Land verursachte am Mittwochabend unter erheblichem Alkoholeinfluss mehrere Verkehrsunfälle. Die Seniorin war gegen 17 Uhr auf der Voglerstraße von Hörsching in Richtung Kaserne unterwegs, als sie in einem Baustellenbereich auf einen entgegenkommenden polnischen Autofahrer traf. Der 53-Jährige hielt aufgrund der engen Fahrbahn an, um der Pensionistin die Durchfahrt zu ermöglichen. Bei ihrem Versuch, über den Gehsteig auszuweichen, streifte sie jedoch sein Fahrzeug.

Unfallserie mit Fahrerflucht

Statt anzuhalten, setzte die Frau ihre Fahrt fort und kollidierte dabei mit einer Fahrbahnbegrenzung. Etwa 200 Meter vom ersten Unfallort entfernt versuchte sie rückwärts einzuparken und stieß dabei mehrfach gegen ein abgestelltes Motorrad.

Starke Alkoholisierung

Die Seniorin war offenbar so stark alkoholisiert, dass sie beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug stürzte und kaum stehen konnte. Als sie anschließend zu einem Wohnhaus gehen wollte, hielten Zeugen sie auf und alarmierten die Polizei.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein wurde der Frau vorläufig abgenommen.