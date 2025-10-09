Kosovo verweigert serbischer „Generacija Zed“-Sängerin die Einreise! (FOTO)

Der Sängerin Andjela Ignjatovic Breskvica wurde heute die Einreise in den Kosovo verwehrt. Die für den 8. Oktober geplante Konzertveranstaltung in Kosovska Mitrovica musste daraufhin abgesagt werden, nachdem kosovarische Polizeikräfte der Künstlerin die Passage am Verwaltungsübergang untersagt hatten. Die genauen Hintergründe für das Einreiseverbot wurden von den zuständigen Behörden nicht kommuniziert.

Konzert-Umplanung

Breskvica sollte ursprünglich im Rahmen einer von der Serbischen Liste (kosovo-serbische Partei) organisierten Veranstaltung in Nord-Mitrovica auftreten. An ihrer Stelle wird nun der Sänger Boba Rakic das Konzert bestreiten.

Breskvicas Reaktion

Nach der überraschenden Abweisung an der Grenze wandte sich die Sängerin mit persönlichen Worten an ihre enttäuschten Fans: „Ich danke euch, dass ihr heute Zeit für unser gemeinsames Fest und Singen eingeplant habt. Leider konnten meine Band und ich den Verwaltungsübergang nicht passieren und können heute nicht mit euch singen.“

Ich bin aber zuversichtlich, dass sich bald eine neue Gelegenheit bieten wird. Über einen Ersatztermin werde ich euch zeitnah informieren.