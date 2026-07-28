Nach Messer-Drohung gegen Vucic: Präsident will Täter persönlich die Hand reichen

Ein Messer, eine Drohung, eine Festnahme – und dann eine Reaktion des Opfers, die alle überrascht.

Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic hat auf eine öffentlich gewordene Morddrohung gegen seine Person reagiert – und dabei eine Haltung eingenommen, die kaum jemand erwartet hatte. In einem Video, das über soziale Medien kursierte, soll ein Mann aus dem Raum Kragujevac ein Messer in die Kamera gehalten und Vucic unmissverständlich mit dem Tod bedroht haben. Die serbische Polizei nahm den Tatverdächtigen in der Folge fest.

Der Präsident erklärte jedoch, er fühle sich durch die Äußerungen nicht gefährdet – und kündigte an, den Mann im laufenden Verfahren sogar unterstützen zu wollen.

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Festnahme und Verfahren

Laut serbischem Innenministerium handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 1971 geborenen Mann mit den Initialen S. S., wohnhaft im Umland von Kragujevac. Ihm wird vorgeworfen, das betreffende Video auf Facebook veröffentlicht und damit den Tatbestand der Sicherheitsgefährdung erfüllt zu haben. Ausgeforscht wurde er gemeinsam von der Kriminalpolizei und der Abteilung zur Bekämpfung von Hightech-Kriminalität.

Die Behörden ordneten eine Anhaltung von bis zu 48 Stunden an. Im Anschluss soll der Verdächtige mit einer Strafanzeige der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgeführt werden. Eine Entscheidung über eine mögliche Anklage oder Verurteilung steht damit noch aus.

Vucics Reaktion

Vucic veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil einen Beitrag, der Ausschnitte der Aufnahme enthielt – darunter die Szene, in der der Mann mit dem Messer schwere Drohungen gegen ihn ausspricht. In seiner Reaktion bezeichnete der Präsident den Verdächtigen weder als schlechten Menschen noch als Kriminellen. Er sehe in ihm vielmehr jemanden, der durch Falschinformationen und politische Stimmungsmache auf Abwege geführt worden sei.

Verantwortlich dafür machte Vucic Medien, soziale Netzwerke sowie angebliche finanzielle Einflussnahmen aus dem Ausland, die seiner Darstellung nach darauf abzielten, die serbische Gesellschaft zu spalten. Belege für diese Vorwürfe legte er in dem Beitrag nicht vor.

Gegenüber den zuständigen Behörden wolle er erklären, dass er sich durch die Äußerungen des Mannes nicht persönlich bedroht gefühlt habe, kündigte Vucic an. Eine solche Aussage könnte sich möglicherweise zugunsten des Beschuldigten auf den weiteren Verfahrensverlauf auswirken. Dieses Recht stehe ihm nicht aufgrund seines Amtes zu, sondern weil die Drohung unmittelbar gegen ihn gerichtet gewesen sei, betonte der Präsident.

Darüber hinaus stellte Vucic dem Mann ein persönliches Treffen in Aussicht. Bei der Eröffnung eines Abschnitts der neuen Umfahrungsstraße von Kragujevac wolle er ihm die Hand reichen und ihm für seine Aussagen vergeben. Sein Ziel sei es, die Menschen durch das gemeinsame Bekenntnis zu Serbien miteinander zu verbinden.