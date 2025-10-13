Aus dem Schlaf geweckt – Fahrgast rastet völlig aus

Brutal endete eine Fahrscheinkontrolle auf der Nordbahn, als ein 26-jähriger Ungar den Zugbegleiter niederschlug. Der Täter flüchtete, wurde aber schnell gefasst.

Nach einer Fahrscheinkontrolle eskalierte die Situation in einem Zug auf der Nordbahn in Richtung Marchegg. Ein 26-jähriger Ungar reagierte aggressiv, als ihn ein Zugbegleiter aus dem Schlaf weckte, um sein Ticket zu überprüfen. Nach einem kurzen Wortwechsel griff der Fahrgast den 24-jährigen Bahnmitarbeiter tätlich an.

Der Angriff verlief besonders heftig. Der Zugbegleiter wurde zu Boden geschlagen, wo der Angreifer weiter mit Faustschlägen auf ihn einwirkte. Die Verletzungen waren so schwerwiegend, dass das Opfer später im Klinikum Hainburg medizinisch versorgt werden musste, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

⇢ Karner gegen junge Kriminelle: Das ist der Plan



Flucht und Festnahme

Nach der Attacke verließ der 26-Jährige den Zug an der Haltestelle Oberweiden. Er setzte seinen Weg zu Fuß in Richtung Baumgarten an der March fort.

Die Flucht des Angreifers währte jedoch nicht lange. Beamte der Polizeiinspektion Marchegg konnten den Mann aufgreifen und festnehmen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der 26-jährige Beschuldigte in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.