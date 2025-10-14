3.900 Prozent mehr Anzeigen: Regierung plant Knast für Minderjährige

Dramatischer Anstieg bei Jugendkriminalität: Seit 2015 haben sich die Anzeigen bei Minderjährigen mehr als verdoppelt. Die Regierung greift nun zu drastischen Maßnahmen.

Die Zahlen zur Jugendkriminalität haben sich dramatisch entwickelt, wie aktuelle Daten des Innenministeriums belegen. Die speziell eingerichtete „Einsatzgruppe Jugendkriminalität“ unter Leitung von Dieter Csefan dokumentiert einen besorgniserregenden Trend: Während 2015 in der Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen noch 5.160 Anzeigen registriert wurden, ist diese Zahl 2024 auf über 12.000 angestiegen. Besonders auffällig zeigt sich die Entwicklung bei syrischen Staatsangehörigen dieser Altersgruppe. Hier verzeichnen die Behörden einen Anstieg von etwa 25 Anzeigen im Jahr 2015 auf knapp 1.000 im Jahr 2024 – eine Steigerung um 3.900 Prozent.

⇢ Karner gegen junge Kriminelle: Das ist der Plan



Die österreichischen Behörden reagieren mit einem umfassenden Maßnahmenpaket auf diese Entwicklung. So wurde bereits Anfang Juli 2025 der Familiennachzug temporär ausgesetzt, um den Zuzug von Jugendlichen zu begrenzen. Die Auswirkungen dieser Maßnahme werden derzeit evaluiert. Künftig sollen Kontingente eingeführt werden, die sich am sogenannten Integrationsbarometer orientieren.

Behördliche Maßnahmen

„Das konsequente Vorgehen gegen Jugendkriminalität erfordert ein Bündel an Maßnahmen. Das Aussetzen des Familiennachzugs und die Einrichtung einer Einsatzgruppe sind unter anderem jene, die bereits umgesetzt wurden. Weitere Maßnahmen wie das Messertrageverbot oder gefängnisähnliche Unterbringung von jugendlichen Straftäterinnen und Straftätern sind im Regierungsprogramm vereinbart„, betont Innenminister Gerhard Karner.

Das Regierungsprogramm sieht weitere Interventionen vor. Dazu gehört das geplante Messertrageverbot, das den Exekutivbeamten erweiterte Handlungsmöglichkeiten einräumen soll. Eine weitere Initiative ist die sogenannte Regelbelehrung, bei der minderjährige Straftäter gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten zur Polizei vorgeladen werden. Für jugendliche Mehrfachtäter plant die Regierung verpflichtende Fallkonferenzen, an denen Vertreter von Polizei, Jugendamt, Bildungseinrichtungen und Justiz teilnehmen sollen.

Unterbringungskonzept

Für wiederholt straffällige Jugendliche ist als ultima ratio (letztes Mittel) eine gefängnisähnliche Unterbringung vorgesehen. Im Justizministerium werden derzeit die rechtlichen Grundlagen dafür erarbeitet. Zentrales Element ist dabei, dass diese Jugendlichen auf rechtlich einwandfreie Weise am Verlassen ihrer Unterkunft gehindert werden können. Diese Einrichtungen sollen einen strukturierten Tagesablauf vorgeben, dessen Nichteinhaltung entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Für jugendliche Straftäter wird es künftig deutlich strengere Regeln geben.