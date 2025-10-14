Polizei stoppt bekifften Fahrschüler auf Autobahn

Ein 17-jähriger Fahrschüler wurde am Montagabend auf der A12 bei Völs unter Drogeneinfluss am Steuer eines Fahrschulautos erwischt. Der Jugendliche befand sich gegen 18:12 Uhr in Begleitung seines Fahrlehrers auf der Inntalautobahn in westlicher Richtung, als einer Polizeistreife sein auffälliges Fahrverhalten ins Auge stach.

Die Beamten leiteten das Fahrzeug an der Ausfahrt Völs/Kranebitten von der Autobahn und führten eine Kontrolle durch. Dabei erhärtete sich der Verdacht auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Als der Fahrschüler die Abgabe eines freiwilligen Harntests verweigerte, ordneten die Polizisten eine amtsärztliche Untersuchung an.

⇢ Drogenfahrt und Flucht vor Polizei: US-Band hinterlässt Chaos in Österreich



Bestätigte Beeinträchtigung

Die medizinische Begutachtung bestätigte schließlich eine erhebliche Suchtmittelbeeinträchtigung des 17-Jährigen. Der Jugendliche, der bereits im Besitz eines Führerscheins der Klassen AM (Moped) und A1 (Motorrad bis 125ccm) war, musste diesen vorläufig abgeben.

Zudem wurde gegen ihn Anzeige erstattet.