Drogenfahrt und Flucht vor Polizei: US-Band hinterlässt Chaos in Österreich

Rockstar-Allüren auf der Autobahn: Eine unbekannte US-Band lieferte sich ein kurioses Katz-und-Maus-Spiel mit der österreichischen Polizei – inklusive Fluchtversuch und zurückgelassener Dokumente.

Die Polizei stoppte am Freitagmorgen bei Ansfelden ein überladen wirkendes Wohnmobil. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass seine Bandkollegen unerlaubterweise in ihren Schlafkojen lagen, anstatt ordnungsgemäß angeschnallt zu sein. Zudem überschritt das Fahrzeug das zulässige Gewicht. Der Lenker zeigte laut Polizei deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung, verweigerte jedoch sowohl einen Harn- als auch einen Speicheltest, woraufhin eine klinische Untersuchung angeordnet wurde.

Während des Polizeieinsatzes verschlechterte sich das Verhalten der Musiker zusehends. Nach ausführlichen Diskussionen erfolgte die Untersuchung bei der Autobahnpolizei Haid. Das Ergebnis: Der Fahrer war nicht nur übermüdet, sondern stand auch unter Drogeneinfluss und war damit fahrunfähig.

Flucht ohne Dokumente

Nach Bekanntgabe dieses Befundes entfernte sich der 32-Jährige unerlaubt aus der Dienststelle, eilte zum Fahrzeug und setzte mit seinen Bandkollegen die Fahrt fort – seine Dokumente ließ er dabei auf der Polizeiinspektion zurück. Auf der A8 bei Aistersheim konnte eine Streife der Autobahnpolizei Wels das Wohnmobil erneut anhalten.

Teure Weiterfahrt

Inzwischen saß ein anderes Bandmitglied am Steuer. Nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung von 2.000 Euro durften die amerikanischen Musiker ihre Tournee fortsetzen. Die Polizei betonte, dass es sich um keine namhafte Band handle.

Die Gruppe verfüge nach Auskunft eines Sprechers lediglich über „ein paar hundert Follower auf Youtube“.