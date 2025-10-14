Nach Jahren im Käfig: Slowenische Bärin gerettet

Die slowenische Restaurantbärin „Mici“ findet nach Jahren der Gefangenschaft ein neues Zuhause in Niederösterreich. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten gab am Dienstag bekannt, dass das 24-jährige Tier in den Bärenwald Arbesbach im Waldviertel übersiedeln wird. Entgegen früherer Pläne, die eine Unterbringung im Bärenwald Müritz in Mecklenburg-Vorpommern vorsahen, kommt die Bärin nun doch nach Österreich. Beide Einrichtungen stehen unter der Leitung von Vier Pfoten.

Im Bärenwald Arbesbach wurde durch den Tod von Bär „Mark“ ein passendes Gehege frei. Der Vorgänger hatte mehr als zwei Jahrzehnte in einem winzigen Zwinger in Albanien als Publikumsmagnet gedient. Die nun verfügbare Anlage entspricht genau den Bedürfnissen der im November erwarteten Neuankömmling.

Sloweniens letzte Bären

Die Tierschutzorganisation engagiert sich laut einer Aussendung auch für „Tim“, den letzten in Privathaltung lebenden Bären Sloweniens. Der 22-jährige Bär befindet sich derzeit in einem privaten Zoo ohne gültige Lizenz, der für Besucher nicht zugänglich ist. Vier Pfoten zufolge steht in Slowenien ein Verbot der privaten Haltung von Bären und anderen gefährlichen Wildtieren kurz bevor.

Nach Inkrafttreten dieser Regelung soll auch „Tim“ einen Platz im Waldviertler Bärenschutzzentrum erhalten. „Mici“ verbrachte ihr bisheriges Leben in einem engen Käfig neben einem Restaurant, wo sie als Attraktion für Gäste diente.

Im Bärenwald Arbesbach erwartet sie nun eine artgerechte Umgebung.