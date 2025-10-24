Er war schwierig“: Eltern ziehen heimlich aus, während 12-Jähriger in Schule ist

Während seine Eltern heimlich alle Möbel abtransportieren ließen, ging der Zwölfjährige zur Schule. Was er bei seiner Rückkehr vorfand, erschüttert selbst erfahrene Beamte.

Der zwölfjährige Junge stand fassungslos in der leeren Wohnung. Alle Möbel waren verschwunden, seine Eltern nirgends zu finden. Verzweifelt rief er nach seiner Mutter und seinem Vater, doch niemand antwortete. In seiner Hilflosigkeit klopfte er weinend bei einem Nachbarn, der umgehend die Behörden verständigte.

Die polizeilichen Untersuchungen förderten Schockierendes zutage: Die Mutter Erica Sanders hatte gemeinsam mit ihrem Partner Keven Adams einen Umzug organisiert – ohne ihren Sohn mitzunehmen. Als die Beamten telefonischen Kontakt zur Mutter herstellen konnten, verweigerte diese jede Auskunft über ihren neuen Wohnort. Sanders rechtfertigte ihr Handeln mit angeblichen Verhaltensauffälligkeiten des Kindes und behauptete, eine Betreuungsvereinbarung mit ihrem Bruder getroffen zu haben.

Falsche Behauptungen

Bei der Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Onkel stellte sich jedoch heraus, dass dieser völlig überrascht war und seit geraumer Zeit keinen Kontakt mehr zu seiner Schwester pflegte. Nach intensiver Fahndung gelang es den Strafverfolgungsbehörden in Texas, das Paar ausfindig zu machen.

Sanders und Adams sehen sich nun mit schwerwiegenden Anklagepunkten konfrontiert – darunter Kindesgefährdung und das vorsätzliche Zurücklassen eines Minderjährigen ohne Rückkehrabsicht. Das traumatisierte Kind befindet sich inzwischen in behördlicher Obhut.

Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe kümmern sich um den Zwölfjährigen, der zudem psychologische Betreuung erhält.