Tempo-Wahnsinn in Wien: Polizei stoppt 121-km/h-Raser in 50er-Zone

Mit 121 km/h durch die 50er-Zone: Ein Raser verlor auf der Laxenburger Straße nicht nur seinen Führerschein, sondern auch gleich sein Auto.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Laxenburger Straße in Wien stellten Beamte der Polizeiinspektion Lehmanngasse am Donnerstagnachmittag einen extremen Verkehrsverstoß fest. Ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde in Fahrtrichtung stadtauswärts mit 121 km/h gemessen – in einem Bereich, in dem maximal 50 km/h erlaubt sind. Die Messung erfolgte mittels Lasermessgerät.

Sofortige Konsequenzen

Die Polizisten stoppten den Fahrer unmittelbar nach der Messung. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein entzogen, zudem beschlagnahmten die Beamten sein Fahrzeug.

Gegen den 31-Jährigen wurde Anzeige erstattet.