Umsteige-Falle U4: Eine Sperre endet, die nächste beginnt

Die U4-Station Wien Mitte-Landstraße wird ab sofort bis zum 2. November in Fahrtrichtung Heiligenstadt nicht bedient. Hintergrund sind umfassende Modernisierungsarbeiten, die voraussichtlich bis Anfang Dezember 2025 andauern werden.

Im Rahmen dieser Baumaßnahmen erhält die Station nicht nur einen komplett neuen Bodenbelag, sondern auch ein zeitgemäßes Leitsystem für sehbeeinträchtigte Personen. Diese Verbesserungen sollen die Nutzung der Haltestelle für alle Fahrgäste deutlich komfortabler gestalten.

Aktuelle Einschränkungen

Die Verkehrseinschränkungen betreffen zunächst für etwa vier Wochen ausschließlich die Züge in Richtung Hütteldorf. Fahrgäste können die Station in der Gegenrichtung nach Heiligenstadt weiterhin regulär nutzen, müssen jedoch mit veränderten Umsteigeoptionen rechnen. Wer an der Landstraße aussteigen möchte, muss seine Fahrt bis zum Karlsplatz fortsetzen und dort den Zug in Richtung Heiligenstadt nehmen.

Eine weitere Ausweichmöglichkeit bietet die Station Stadtpark, allerdings verlängert sich hier die Umsteigezeit aufgrund der fehlenden Mittelbahnsteige.

Kommende Phase

Ab dem frühen Morgen des 3. November um 4:00 Uhr ändert sich die Situation grundlegend.

Von diesem Zeitpunkt an wird die U4-Station Wien-Landstraße auch für Züge in Richtung Hütteldorf nicht mehr angefahren.