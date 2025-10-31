Billigflieger überrascht: Jetzt gibt es auch eine Business Class!

Mehr Platz ohne Aufpreis: Wizz Air testet ab 2025 ein neues Komfortkonzept für preisbewusste Geschäftsreisende – der Mittelsitz bleibt dabei garantiert frei.

Ab Dezember 2025 führt die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air ein neues Premium-Angebot ein. Unter dem Namen „Wizz Class“ testet der Carrier auf ausgewählten Verbindungen von Metropolen wie London, Rom, Budapest, Warschau und Bukarest ein Konzept, bei dem Fluggäste den Mittelsitz neben sich freikaufen können. Damit bewegt sich das Unternehmen in Richtung eines Business-Class-ähnlichen Erlebnisses. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen Plätze in der ersten Sitzreihe mit zusätzlichem Beinraum, Prioritäts-Boarding sowie bevorzugter Zugang zum Gepäckfach über den Sitzen.

Zielgruppe Geschäftsreisende

Mit diesem Schritt adressiert Wizz Air gezielt Geschäftsreisende und Stammkunden, die erhöhten Komfort wünschen, aber dennoch preisbewusst unterwegs sein möchten. Das Unternehmen reagiert damit auf konkrete Kundenwünsche: „Wir beobachten, dass unsere Passagiere, besonders im Geschäftssegment, mehr Platz und einen schnelleren Ausstieg wünschen.“

Von einem vollwertigen Premium-Erlebnis kann dennoch keine Rede sein. Die „Wizz Class“ beinhaltet weder Lounge-Zugang noch Gratis-Verpflegung oder Getränke – die Vorzüge bleiben limitiert.

Die Fluggesellschaft versichert jedoch: „Die Tarife werden niemals teurer sein als der Kauf eines zusätzlichen Sitzplatzes.“