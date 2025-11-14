Stockerau: Mann erschießt kranke Frau und sich selbst

Tödliche Tragödie in Stockerau: Ein 85-Jähriger soll seine schwer erkrankte Ehefrau erschossen und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben.

In Stockerau (Niederösterreich) kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem ersten Erkenntnissen nach ein 85-jähriger Mann seine Ehefrau und anschließend sich selbst getötet haben soll. Im Bezirk Korneuburg wird derzeit wegen Verdachts auf Mord und Selbsttötung ermittelt. Der 85-jährige österreichische Staatsbürger soll in der gemeinsamen Wohnung in Stockerau mit einer legal in seinem Besitz befindlichen Faustfeuerwaffe seine 83-jährige Ehefrau durch einen Schuss in den Kopf getötet haben.

Nach der Tat richtete der Mann die Waffe gegen sich selbst und verübte Suizid. Als mögliches Motiv für die Tat gilt nach derzeitigem Ermittlungsstand eine schwere Erkrankung der Ehefrau.

Laufende Ermittlungen

Das Landeskriminalamt hat die Untersuchungen aufgenommen. Die tödlichen Schüsse fielen vermutlich bereits in den frühen Morgenstunden.

Neben der Polizei waren auch Notarzt und Feuerwehrkräfte am Einsatzort.