Drama in Hernals: Flucht vor häuslicher Gewalt – Frau springt aus Fenster

In Wien-Hernals kam es am Donnerstagabend zu einem dramatischen Vorfall, als eine Frau aus dem zweiten Stock auf ein Baugerüst stürzte. Zuvor hatten Nachbarn die Polizei alarmiert, da sie einen heftigen Streit in der Wohnung des Paares wahrgenommen hatten.

Der Polizeibericht dokumentiert, dass sich am 6. November gegen 21:00 Uhr eine gewaltsame Auseinandersetzung in der Wohnung ereignete, bei der erheblicher Sachschaden entstand.

Ein 23-jähriger Österreicher steht im Verdacht, diverse Gegenstände nach seiner Partnerin geworfen zu haben, woraufhin diese sich auf ein Baugerüst fallen ließ. Eine Augenzeugin beobachtete den Sturz. Die Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert.

⇢ Kopf gegen Wand: 22-Jährige flieht blutend vor Ex-Freund



Drogen sichergestellt

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und fand bei ihm eine geringe Menge Crystal Meth, die konfisziert wurde. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann nach Verhängung eines Betretungs- und Annäherungsverbots sowie eines vorläufigen Waffenverbots auf freiem Fuß angezeigt.

Im Verhör bestritt der Beschuldigte die Vorwürfe. Die Ermittlungen in dem Fall laufen weiter.

Die Wiener Polizei verweist in ihrer Mitteilung auf Hilfsangebote für Gewaltopfer, darunter die Frauenhelpline (0800 222 555) und den Opfer-Notruf (0800 112 112).