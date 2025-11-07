Eltern aufgepasst: Gefährliche Teile in beliebtem Baby-Spielzeug

Aktuell häufen sich Rückrufaktionen für Produkte aus dem Kinder- und Babybereich. Der Verein für Konsumenten-Information meldet derzeit den Rückruf einer Spielzeugraupe, eines hölzernen Spielzeug-Eisstandes sowie eines Auto-Kindersitzes.

Ein Gummispielzeug namens „Rainbow Caterpillar“ von Yoyoso, das zum Kneten und Entspannen gedacht ist, wird wegen Erstickungsgefahr zurückgerufen. Bei amtlichen Untersuchungen wurden Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen. Yoyoso warnt in einer öffentlichen Mitteilung: „Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter.“ Verbraucher können das Spielzeug in jeder Yoyoso-Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Kassenbeleg vollständig zurück.

Gefährliche Spielzeuge

Der Discounter Action nimmt ebenfalls ein Produkt aus dem Verkehr: Die „Spielzeugeisbude aus Holz – Action Mini Matters“ birgt Erstickungsgefahr, da sich der Holzgriff der Schublade lösen kann. Action fordert Kunden auf, die Nutzung des Artikels mit dem EAN-Code 8718964249626 sofort einzustellen und das Produkt in eine Filiale zurückzubringen. Auch hier wird der Kaufpreis vollständig erstattet.

Ein weiterer Rückruf betrifft den Auto-Kindersitz „Jay Plus“ von Maxi Cosi. Bei dieser Sitzerhöhung mit Spieltablett kann sich das Ende des Spielbogens nach mehrmaliger Nutzung lösen und Kleinteile freisetzen. Dies führt zu Verschluckungs- und Erstickungsgefahr. Maxi Cosi empfiehlt Eltern, das Spieltablett nicht mehr zu verwenden und zu entsorgen.

Kundenservice-Angebote

Der Hersteller betont jedoch: „Der Maxi-Cosi Jay Plus Sitzerhöher und das Standard-Fütterungstablett (ohne das abnehmbare Spieltablett) sind weiterhin vollkommen sicher für den täglichen Gebrauch.“ Betroffene Kunden erhalten einen verstärkten Ersatz-Spielbogen. Informationen dazu gibt es unter der E-Mail-Adresse eu-consumercare@maxi-cosi.com.

Bei allen drei Produkten besteht das Risiko, dass sich Kleinteile ablösen und verschluckt werden können.

Kunden erhalten bei Rückgabe der betroffenen Artikel entweder eine vollständige Erstattung oder im Fall des Maxi Cosi Kindersitzes einen Ersatzspielbogen.