Darum scheitern Männer beim ersten Date – Frauen packen aus

Vom Jogginganzug bis zum Monolog über Erfolge – beim ersten Date lauern zahlreiche Fallstricke für Männer. Die größten Abturner verraten, worauf es wirklich ankommt.

Wer beim ersten Kennenlernen punkten möchte, sollte bestimmte Verhaltensweisen tunlichst vermeiden. Die Chancen, dabei in ein Fettnäpfchen zu treten, sind beträchtlich. Daher lohnt es sich, die häufigsten Fehler zu kennen, bevor man sich in das Abenteuer Date stürzt.

Diverse Erhebungen haben aufgedeckt, was Frauen bei Männern während eines ersten Treffens besonders abschreckt. An erster Stelle steht mangelnde Körperpflege. Herren, die ungeduscht oder direkt vom Sport kommend zum Date erscheinen und ihrer Garderobe keine Aufmerksamkeit schenken, hinterlassen einen äußerst negativen Eindruck. Dies bedeutet keineswegs, dass formelle Kleidung oder eine aufwändige Frisur erforderlich sind – entscheidend ist vielmehr ein grundsätzlich gepflegtes und ordentliches Auftreten.

Kleidung zählt

Die Freizeitkleidung in Form von Jogginganzug belegt den zweiten Platz der Negativliste. Männer, die im Trainingsoutfit mit Kapuzenpullover zum ersten Treffen kommen, verspielen ihre Chancen erheblich. Doch nicht nur die äußere Erscheinung, auch die Gesprächsführung kann zum Verhängnis werden. Frauen reagieren besonders ablehnend auf Selbständige. Wer den Abend mit Berichten über die eigenen Erfolge füllt und dabei monologisiert, wirkt überheblich. Ebenso wichtig ist es, der Gesprächspartnerin aktiv zuzuhören.

Kommunikation beachten

Genauso problematisch kann allerdings übermäßige Zurückhaltung sein. Wiederholte peinliche Gesprächspausen können die romantische Atmosphäre empfindlich stören. Gefragt ist also eine ausgewogene Kommunikation. Dass Humor für Frauen ein zentrales Attraktivitätsmerkmal darstellt, ist längst bekannt. Entsprechend haben Miesepeter und farblose Charaktere kaum Erfolgsaussichten. Auch in Sachen Körpernähe ist Fingerspitzengefühl gefragt.

Nicht jede Frau wünscht beim ersten Treffen physische Annäherung – aufdringliches Berühren gilt daher ebenfalls als absolutes Tabu.